Health Insurance: क्या आप भी खरीद रहे ऑनलाइन हेल्थ इंश्योरेंस? खरीदना आसान, लेकिन इन गलतियों से बचें

नई दिल्ली। इंटरनेट ने हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने को पहले से कहीं ज्यादा आसान बना दिया है। अब आप आराम से घर बैठे अलग-अलग कंपनियों की पॉलिसियों की तुलना कर सकते हैं। ऑनलाइन खरीद ने इंश्योरेंस को बेहद एक्सेसिबल और पारदर्शी बना दिया है। ऑनलाइन में प्लान की तुलना करना बिल्कुल बिना दबाव वाला होता है। सब कुछ पेपरलेस, तेज और एक ही डैशबोर्ड पर ट्रैक किया जा सकता है।

लेकिन इसमें एक चुनौती भी है कि ऑनलाइन मॉडल में सुझाव कम मिलता है। एजेंट न होने पर कई खरीदार महत्वपूर्ण बातें जैसे क्या बताना जरूरी है, वेटिंग पीरियड, या सब-लिमिट ठीक से समझ नहीं पाते है। ऐसे में किन बातों का ध्यान रखें यहां हम आपको बता रहे हैं।

ऑनलाइन इंश्योरेंस खरीदते समय क्या होती हैं गलतियां लोग अक्सर केवल प्रीमियम पर ध्यान देते हैं, जबकि रूम रेंट, को-पे और वेटिंग पीरियड जैसी अहम बातें नजरअंदाज कर देते हैं। बहुत से ग्राहक सिर्फ सस्ते प्रीमियम के चक्कर में पॉलिसी ले लेते हैं, जबकि कवरेज उनकी जरूरतों के हिसाब से नहीं होता। कई लोग इसे सिर्फ टैक्स-बचत का साधन समझते हैं, न कि सुरक्षा का औजार।