Silver Investment: चांदी निवेशकों के लिए बड़ी खबर, कीमतों पर UBS की भविष्यवाणी; 3 महीने में टूटेंगे रिकॉर्ड?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| चांदी की कीमतों को लेकर ग्लोबल बैंक UBS ने बड़ा अनुमान दिया है। बैंक का मानना है कि सोने में तेजी को सपोर्ट करने वाले कारणों का फायदा चांदी को भी मिल सकता है और दिसंबर 2026 तक इसकी कीमत 70 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच सकती है। वहीं साल 2027 तक चांदी 80 डॉलर के पार (Silver Price Prediction 2026) जा सकती है। 23 सितंबर को ग्लोबल मार्केट में चांदी 65 डॉलर प्रति औंस के लेवल पर कारोबार कर रही थी।

गोल्ड के मुकाबले चांदी में ज्यादा उतार-चढ़ाव UBS के स्ट्रैटेजिस्ट डोमिनिक श्नाइडर के मुताबिक, चांदी और सोने की कीमतों का संबंध इस समय कई साल के ऊंचे स्तर के करीब है। उनके अनुसार, हालिया तेजी में चांदी एक बार फिर सोने के मुकाबले ज्यादा उतार-चढ़ाव वाली धातु यानी 'हायर-बीटा वर्जन ऑफ गोल्ड' की तरह कारोबार कर रही है।

भारत में कहां तक पहुंचेंगे चांदी के दाम? बैंक ने आगे भी चांदी में तेजी का अनुमान जताया है। UBS के मुताबिक मार्च और जून 2027 तक चांदी 75 डॉलर और सितंबर 2027 तक 80 डॉलर प्रति औंस (Silver Price Outlook 2026) तक पहुंच सकती है। यह कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार के आधार पर है, जो भारतीय करेंसी में 2,46,045 रुपए बैठती है।

हालांकि, भारतीय बाजार के हिसाब यह कीमत 2,82,951 रुपए प्रति किलोग्राम बैठती है। क्योंकि, भारत अपनी जरूरत का सोना और चांदी आयात करता है। जिस पर भारत सरकार 15 फीसदी इंपोर्ट ड्यूटी (silver import duty in India) वसूलती है। अगर ग्लोबल मार्केट में एक किलो चांदी की कीमत 80 डॉलर यानी 2,46,045 रुपए पहुंचती है तो इस पर 15% इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, जो 36,906 रुपए बैठती है। यानी 2,46,045 + 36,906 = 2,82,951 रुपए प्रति किलोग्राम। ऑल टाइम हाई से ₹1.80 लाख सस्ती हो चुकी चांदी चांदी ने 29 जनवरी 2026 को ऑल टाइम हाई बनाया था और कीमत 4.20 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के पार चली गई थी। हालांकि, इसके अगले ही दिन चांदी में बड़ी गिरावट भी देखने को मिली थी। आलम यह है कि इस वक्त चांदी ऑल टाइम हाई से 1.80 लाख रुपए (silver price crash) सस्ती हो चुकी है और कीमत करीब 2.40 लाख (silver price today) रुपए के आसपास पहुंच चुकी है।