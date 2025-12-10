Language
    Silver Price Today: चांदी ने बनाया नया रिकॉर्ड, छू लिया ऑल-टाइम हाई; कितना पहुंचा रेट?

    Updated: Wed, 10 Dec 2025 11:08 AM (IST)

    बुधवार को चांदी की कीमतों ने नया ऑल-टाइम हाई (Silver Price Today) छू लिया। MCX पर यह 1.90 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के पार चली गई। मार्च 2026 एक्सपायर ...और पढ़ें

    चांदी ने बनाया नया रिकॉर्ड, कीमत 1.90 लाख के पार

    नई दिल्ली। बुधवार को चांदी (Silver Price Today) ने एक बार फिर नया ऑल-टाइम हाई छू लिया है। MCX पर पहली बार इसकी कीमत 1.90 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के पार चली गई। घरेलू वायदा बाजार MCX पर बुधवार यानी 10 दिसंबर को सुबह 9 बजे के आसपास चांदी की कीमतों में उछाल दिखा और ये नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। इसके साथ ही चांदी ने पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया।

    कितना पहुंचा चांदी का रेट? (Silver All-Time High)

    मार्च 2026 एक्सपायरी वाली चांदी का अधिकतम ट्रेडिंग प्राइस आज बुधवार को 1,90,799 प्रति किलोग्राम (Silver Price Today) दर्ज हुआ, जो पिछले क्लोज से 2735 यानी 1.45% की बढ़त है। करीब पौने 11 बजे चांदी का रेट MCX पर पिछले क्लोजिंग प्राइस से 1952 रुपये या 1.04 फीसदी की तेजी के साथ 190016 रुपये चल रहा है।

    इंटरनेशनल मार्केट में कितना पहुंचा चांदी का रेट?

    चांदी की कीमत ऐतिहासिक तेजी पर है। पिछले आठ सेशन में से पांच में इसने नया रिकॉर्ड लेवल छुआ है। चांदी की तेजी असाधारण मानी जा रही है और इसका रेट इंटरनेशनल मार्केट में 60 डॉलर प्रति आउंस के करीब है। यह 1970 के दशक के आखिर के बाद से सबसे मजबूत 12 महीने के परफॉर्मेंस की ओर बढ़ रही है।
    बता दें कि 2008 और 2020 के आसपास की पिछली तेजी अब लॉन्ग-टर्म लॉग चार्ट पर मौजूदा तेजी की तुलना में छोटी दिख रही है।

    क्यों बढ़ रहे चांदी के दाम?

    चांदी की लगातार कीमतें बढ़ने के कई कारण हैं। इनमें मजबूत इंडस्ट्रियल डिमांड (खासकर ग्रीन टेक/सोलर के लिए), सप्लाई में कमी और ग्लोबल अनिश्चितता (जैसे मिडिल ईस्ट टेंशन) शामिल हैं, जिसके चलते इन्वेस्टर "सेफ हेवन" खरीदारी कर रहे हैं।
    वहीं फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट में कटौती की उम्मीद और चांदी में आमतौर पर सोने के मुकाबले ज्यादा वोलैटिलिटी भी चांदी की कीमतों को सहारा दे रहे हैं। US ने चांदी को एक जरूरी मिनरल बताया है, जिससे इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत बढ़ गई है। नतीजे में इलेक्ट्रॉनिक्स, AI और डिफेंस सेक्टर में इसकी डिमांड बढ़ी है।

