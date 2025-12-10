Silver Price Today: चांदी ने बनाया नया रिकॉर्ड, छू लिया ऑल-टाइम हाई; कितना पहुंचा रेट?

नई दिल्ली। बुधवार को चांदी (Silver Price Today) ने एक बार फिर नया ऑल-टाइम हाई छू लिया है। MCX पर पहली बार इसकी कीमत 1.90 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के पार चली गई। घरेलू वायदा बाजार MCX पर बुधवार यानी 10 दिसंबर को सुबह 9 बजे के आसपास चांदी की कीमतों में उछाल दिखा और ये नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। इसके साथ ही चांदी ने पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया।

कितना पहुंचा चांदी का रेट? (Silver All-Time High) मार्च 2026 एक्सपायरी वाली चांदी का अधिकतम ट्रेडिंग प्राइस आज बुधवार को 1,90,799 प्रति किलोग्राम (Silver Price Today) दर्ज हुआ, जो पिछले क्लोज से 2735 यानी 1.45% की बढ़त है। करीब पौने 11 बजे चांदी का रेट MCX पर पिछले क्लोजिंग प्राइस से 1952 रुपये या 1.04 फीसदी की तेजी के साथ 190016 रुपये चल रहा है।

इंटरनेशनल मार्केट में कितना पहुंचा चांदी का रेट? चांदी की कीमत ऐतिहासिक तेजी पर है। पिछले आठ सेशन में से पांच में इसने नया रिकॉर्ड लेवल छुआ है। चांदी की तेजी असाधारण मानी जा रही है और इसका रेट इंटरनेशनल मार्केट में 60 डॉलर प्रति आउंस के करीब है। यह 1970 के दशक के आखिर के बाद से सबसे मजबूत 12 महीने के परफॉर्मेंस की ओर बढ़ रही है।

बता दें कि 2008 और 2020 के आसपास की पिछली तेजी अब लॉन्ग-टर्म लॉग चार्ट पर मौजूदा तेजी की तुलना में छोटी दिख रही है।