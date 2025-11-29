Silver Price Today: चांदी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, MCX पर कीमत ₹175000 के पार; देखें आपके शहर में क्या है दाम

नई दिल्ली। Gold and Silver Price: सोना और चांदी की रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही है। मल्टी-कमोडिटी एक्सचेंज पर चांदी ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। कॉमेक्स चांदी (दिसंबर डिलीवरी) शुक्रवार, 26 नवंबर को $56 प्रति औंस के लेवल को पार कर $56.26 प्रति औंस के अब तक के सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गई। यह बढ़त मजबूत ग्लोबल ट्रेंड और निवेशकों के बीच इस उम्मीद के बढ़ने से हुई कि US फेडरल रिजर्व अगले महीने रेट कट करेगा, जिससे कीमती धातुओं में तेजी आई।

मल्टी-कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर मार्च 2026 डिलीवरी के लिए चांदी का फ्यूचर प्राइस ₹9,497 या 5.72% बढ़कर ₹1,75,484 प्रति किलोग्राम के नए लाइफटाइम हाई पर पहुंच गया। शुक्रवार को 5 मार्च 206 का चांदी का वायदा MCX पर 174981.00 रुपये के स्तर पर क्लोज हुआ। वहीं, गोल्ड की बात करें तो गोल्ड 127667.00 रुपये के स्तर पर बंद हुआ।

MCX पर फरवरी 2026 डिलीवरी वाले सोने का वायदा भाव ₹1,626 या 1.27% बढ़कर ₹1,29,293 प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था।

इसी तरह, दिसंबर एक्सपायरी के लिए चांदी के कॉन्ट्रैक्ट ₹1,72,077 प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गए, जो 17 अक्टूबर, 2025 को पहुंचे ₹1,70,415 के पिछले हाई को पार कर गया।

CME ग्रुप के फेडवॉच के अनुसार, इस हफ्ते जारी US इकोनॉमिक डेटा से इन्वेस्टर्स को लगभग 87% चांस था कि फेडरल रिजर्व दिसंबर में रेट कट का ऑप्शन चुनेगा।

इंटरनेशनल मार्केट में, कॉमेक्स गोल्ड (Feb 2026 एक्सपायरी) $4,241.90 प्रति औंस पर था, जो $39.60 या 0.94% की बढ़त दिखाता है।

डॉलर इंडेक्स, जो छह करेंसी के मुकाबले डॉलर की ताकत बताता है, 0.08% गिरकर 99.52 पर ट्रेड कर रहा था।

इस बीच, रिपोर्ट्स बताती हैं कि व्हाइट हाउस नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के डायरेक्टर केविन हैसेट, US फेडरल रिजर्व के मौजूदा चेयरमैन जेरोम पॉवेल की जगह लेने के लिए सबसे आगे हैं। उन्होंने US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जैसी ही राय जताई है, और कम इंटरेस्ट रेट्स को प्राथमिकता दी है।