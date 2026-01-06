Silver Price Hike: चांदी की ऐतिहासिक छलांग, ₹9500 बढ़कर ऑल-टाइम हाई; एक्सपर्ट बोले- ₹3 लाख के पार जाएगी
Silver Price Today: चांदी ने मंगलवार को ऐसा उछाल मारा कि निवेशकों और बाजार दोनों की धड़कनें तेज हो गईं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स (MCX) पर 6 जुलाई की रात करीब 9 बजे चांदी की कीमत में 3.85% यानी 9,562 रुपए की जोरदार छलांग (silver price hike) लगी और भाव सीधे 2,56,450 रुपए (silver rate today) प्रति किलो पर पहुंच गया। यह चांदी का अब तक का ऑल-टाइम हाई (silver all time high record) है।
खबर लिखे जाने तक चांदी थोड़ी फिसलकर 2,55,248 रुपए प्रति किलो (silver price today) पर ट्रेड कर रही थी। दिन के कारोबार में इसका निचला स्तर 2,46,888 रुपए रहा, जबकि पिछले सत्र में यह 2,46,155 रुपए पर बंद हुई थी।
कीमत अचानक क्यों बढ़ी? (silver price hike reason)
बाजार एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसके पीछे कई वजहें एक साथ काम कर रही हैं। ग्लोबल मार्केट में डॉलर कमजोर हुआ है, जिससे कीमती धातुओं की मांग बढ़ी। अमेरिका और यूरोप में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद से भी निवेशकों ने सेफ-हेवन की ओर रुख किया। साथ ही, चीन द्वारा 1 जनवरी से लागू नए नियमों को लेकर भी चांदी की कीमतों में उछाल आया है।
इसके अलावा सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में चांदी की मजबूत औद्योगिक मांग ने भाव को और सपोर्ट दिया। सोने में तेजी का असर भी चांदी पर पड़ा, क्योंकि दोनों धातुएं अक्सर साथ-साथ चलती हैं। यानी यह साफ है कि सप्लाई टाइट और डिमांड मजबूत रहने से चांदी रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार पकड़ रही है।
इस साल कितनी बढ़ेगी कीमत? (Silver Price Target 2026)
केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया बताते हैं कि 2025 में चांदी में जैसी तेजी आई थी, उतनी तेजी शायद ही साल 2026 में देखने को मिले। चांदी में इस साल 12 से 15 फीसदी तक की बढ़ोतरी आ सकती है। इसके साथ ही इसमें करेक्शन देखने को भी मिलेगी। हालांकि, उन्होंने यह भई कहा कि चांदी का इस साल बेस प्राइस 1,50,000 रुपए प्रति किलो हो सकता है। इसके साथ ही चांदी का भाव 3,00,000 रुपए के आसपास रहेगा।
चांदी में निवेश करें या फिर नहीं?
नए निवेशकों को इस समय चांदी में निवेश करने से बचना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गिरावट को देखते हुए ये लग रहा है कि चांदी का बेस प्राइस 1,50,000 रुपए प्रति किलो तक हो सकता है। एक्सपर्ट की मानें तो अभी चांदी में निवेश करने से बचें। एक बार प्राइस स्थिर हो जाए, तब आप इसमें एसआईपी के जरिए निवेश कर सकते हैं। आप चांदी में निवेश करने के लिए सिल्वर ईटीएफ नहीं बल्कि म्यूचुअल फंड एसआईपी चुनें। म्यूचुअल फंड एसआईपी, सिल्वर ईटीएफ से ज्यादा सुरक्षित ऑप्शन है।
