Gold Price Today: चांदी में जबरदस्त उछाल, सोने में भी आई तेजी; चेक करें अपने शहर का लेटेस्ट रेट

नई दिल्ली। आज 6 जनवरी को चांदी ने एमसीएक्स (मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज) नया रिकॉर्ड (Silver Price Hike) बना सकती है। 1 किलो चांदी का दाम (Silver Price Today) अब 2,50,000 रुपये के पार पहुंच गया है। बीते दिनों से चांदी में लगातार तेजी जारी है। इसके साथ ही सोने (Gold Price Today) में भी अच्छी तेजी देखी जा रही है। आइए जानते हैं कि आपके शहर में सोने और चांदी का क्या भाव चल रहा है।

Silver Rate Today: कितना है दाम? 29 दिसंबर को एमसीएक्स पर 1 किलो चांदी का भाव 2,54,174 रुपये पहुंच गया। आज भी चांदी का भाव 2,50,000 रुपये प्रति किलो के पार पहुंच चुका है। अगर इसमें ऐसी ही बढ़ोतरी जारी रहती है तो ये 29 दिसंबर का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। सुबह 10.10 बजे 1 किलो चांदी की कीमत 2,50,112 रुपये चल रही है। इसमें लगभग 4000 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी है। चांदी ने अब तक 2,48,588 रुपये प्रति किलो का लो रिकॉर्ड और 2,50,723 रुपये प्रति किलो का हाई रिकॉर्ड बनाया है।

Gold Price Today: कितना है सोने का भाव? एमसीएक्स में सुबह 10.17 बजे सोने में 380 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी है। इस समय 10 ग्राम सोने का दाम 1,38,500 रुपये प्रति 10 ग्राम चल रहा है। सोने ने अब तक 1,38,340 रुपये प्रति 10 ग्राम और 1,38,776 रुपये प्रति 10 ग्राम का हाई रिकॉर्ड बनाया है।