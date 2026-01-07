Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Silver Price Crash: लगातार तेजी के बाद चांदी में आ ही गई गिरावट, 3000 रुपये से ज्यादा गिरा दाम; क्या अब निवेश कर लें?

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 10:07 AM (IST)

    चांदी (Silver Price) में बीते दिनों से लगातार उछाल देखा जा रहा था। लेकिन आज 7 जनवरी को चांदी में एकदम से बड़ी गिरावट (Silver Price Crash) आई है। सुबह ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    चांदी (Silver Price) में बीते दिनों से लगातार उछाल देखा जा रहा था। लेकिन आज 7 जनवरी को चांदी में एकदम से बड़ी गिरावट (Silver Price Crash) आई है। सुबह 10 बजे के आसपास चांदी में 3000 रुपये प्रति किलो से ज्यादा की गिरावट देखी गई है। वही आज सोने में भी गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट को देखते हुए निवेशकों के मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, कि क्या अब चांदी खरीद ली जाए?

    Silver Price Crash: कितनी लुढ़की चांदी?

    सुबह 10.30 बजे के आसपास एमसीएक्स में 1 किलो चांदी का दाम 2,55,045 रुपये चल रहा है। इसमें 3766 रुपये प्रति किलो की गिरावट है। चांदी ने अब तक 2,54,070 रुपये प्रति किलो का लो रिकॉर्ड और 2,59,692 रुपये प्रति किलो का हाई रिकॉर्ड बना है। 

    Gold Price Today: कितना है सोने का दाम?

    एमसीएक्स में सुबह 10 ग्राम सोने का दाम 1,38,238 रुपये चल रहा है। इसमें 845 रुपये प्रति किलो की गिरावट है। चांदी ने अब तक 138,027 रुपये प्रति किलो का लो रिकॉर्ड और 1,39,140 रुपये प्रति किलो का हाई रिकॉर्ड बनाया है। 

    (ये स्टोरी अपडेट हो रही है)