    Silver Price Crash: आसमान से मुंह के बल गिरी चांदी, सुबह-सुबह 3000 रुपये से ज्यादा गिरा दाम; अब क्या करें निवेशक?

    Updated: Tue, 02 Dec 2025 10:04 AM (IST)

    कल तूफानी तेजी के बाद आज चांदी (Silver Price Today) फुस्स होती हुई दिखाई दे रही है। एक दिन में ही चांदी आसमान से मुंह के बल गिरी। 2 दिसंबर, सुबह 10 बजे के आसपास चांदी में 3799 रुपये प्रति किलो की गिरावट (Silver Price Crash) है। वहीं सोने में इस समय हल्का उछाल है 24 कैरेट सोने में अभी 84 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी है।

    (ये स्टोरी अपडेट हो रही है)

