    Gold Silver Rate: चांदी ने तोड़े सभी रिकॉर्ड, ₹1.40 लाख के पार, लेकिन सोना हुआ सस्ता; क्यों चौंका रहा बाजार?

    By Ankit Kumar Katiyar Edited By: Ankit Kumar Katiyar
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 10:05 PM (IST)

    दिल्ली में गुरुवार को चांदी ने 1 लाख 40 हजार रुपए प्रति किलोग्राम पहुंचकर नया रिकॉर्ड (silver price record) बना दिया। जबकि सोना 630 रुपए गिरकर 116700 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। विशेषज्ञों का कहना है कि चांदी की बढ़त का कारण इंटरनेशनल मार्केट से मिले मजबूत संकेत हैं। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 2.63% उछलकर 137530 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया।

    चांदी ने तोड़े सभी रिकॉर्ड, ₹1.40 लाख के पार, लेकिन सोना हुआ सस्ता।

    नई दिल्ली| Gold Silver Today Rate: सोना-चांदी के बाजार में इस समय बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। जहां दिल्ली के बुलियन मार्केट में चांदी ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए तो वहीं सोने में बड़ी गिरावट (gold slip) देखी गई। गुरुवार को चांदी ने 1 लाख 40 हजार रुपए प्रति किलोग्राम पहुंचकर नया रिकॉर्ड (silver price record) बना दिया। जबकि सोना 630 रुपए गिरकर 1,16,700 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया।

    विशेषज्ञों का कहना है कि चांदी की बढ़त का कारण इंटरनेशनल मार्केट से मिले मजबूत संकेत हैं। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 2.63% उछलकर 1,37,530 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया। वहीं मार्च 2026 कॉन्ट्रैक्ट 2.53% बढ़कर 1,38,847 रुपए प्रति किलो पर रहा। ग्लोबल मार्केट में भी चांदी 2% चढ़कर 45.03 डॉलर प्रति औंस हो गई।

    गोल्ड में दिखा उतार-चढ़ाव

    सोने की कीमत (Gold today price) में उतार-चढ़ाव देखने को मिला। अक्टूबर डिलीवरी का कॉन्ट्रैक्ट 223 रुपए बढ़कर 1,12,778 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 262 रुपए की बढ़त के साथ 1,13,909 रुपए पर पहुंचा।

    लेकिन 99.5% शुद्धता वाला सोना गिरकर 1,16,700 रुपए पर आ गया, जो पिछले सत्र में 1,17,400 रुपए था। इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट गोल्ड हल्की बढ़त के साथ 3,757.54 डॉलर प्रति औंस पर रहा। वहीं दिसंबर फ्यूचर्स 3,768.82 डॉलर प्रति औंस पर दर्ज किए गए।

    विशेषज्ञों ने क्या-क्या कहा?

    विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों ने सोने-चांदी को सपोर्ट दिया है। एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी ने कहा कि सोने में तेजी का रुख फिलहाल बना रह सकता है।

    वहीं, कोटक सिक्योरिटीज की कायनात चैनवाला के मुताबिक, आने वाले अमेरिकी जॉब और महंगाई के आंकड़े सोने की दिशा तय करेंगे। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के सौमिल गांधी ने कहा कि अमेरिका के आर्थिक आंकड़े, जैसे बेरोजगारी क्लेम और जीडीपी डेटा, डॉलर और गोल्ड दोनों को प्रभावित करेंगे।

