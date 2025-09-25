Gold Silver Rate: चांदी ने तोड़े सभी रिकॉर्ड, ₹1.40 लाख के पार, लेकिन सोना हुआ सस्ता; क्यों चौंका रहा बाजार?

दिल्ली में गुरुवार को चांदी ने 1 लाख 40 हजार रुपए प्रति किलोग्राम पहुंचकर नया रिकॉर्ड (silver price record) बना दिया। जबकि सोना 630 रुपए गिरकर 116700 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। विशेषज्ञों का कहना है कि चांदी की बढ़त का कारण इंटरनेशनल मार्केट से मिले मजबूत संकेत हैं। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 2.63% उछलकर 137530 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया।

नई दिल्ली| Gold Silver Today Rate: सोना-चांदी के बाजार में इस समय बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। जहां दिल्ली के बुलियन मार्केट में चांदी ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए तो वहीं सोने में बड़ी गिरावट (gold slip) देखी गई। गुरुवार को चांदी ने 1 लाख 40 हजार रुपए प्रति किलोग्राम पहुंचकर नया रिकॉर्ड (silver price record) बना दिया। जबकि सोना 630 रुपए गिरकर 1,16,700 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया।

विशेषज्ञों का कहना है कि चांदी की बढ़त का कारण इंटरनेशनल मार्केट से मिले मजबूत संकेत हैं। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 2.63% उछलकर 1,37,530 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया। वहीं मार्च 2026 कॉन्ट्रैक्ट 2.53% बढ़कर 1,38,847 रुपए प्रति किलो पर रहा। ग्लोबल मार्केट में भी चांदी 2% चढ़कर 45.03 डॉलर प्रति औंस हो गई।

लेकिन 99.5% शुद्धता वाला सोना गिरकर 1,16,700 रुपए पर आ गया, जो पिछले सत्र में 1,17,400 रुपए था। इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट गोल्ड हल्की बढ़त के साथ 3,757.54 डॉलर प्रति औंस पर रहा। वहीं दिसंबर फ्यूचर्स 3,768.82 डॉलर प्रति औंस पर दर्ज किए गए।

विशेषज्ञों ने क्या-क्या कहा? विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों ने सोने-चांदी को सपोर्ट दिया है। एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी ने कहा कि सोने में तेजी का रुख फिलहाल बना रह सकता है।