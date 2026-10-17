फेस्टिव सीजन में क्या हैं गोल्ड-सिल्वर के ताजा रेट, कहां पहुंचे दाम? लोगों को कैसे आकर्षित कर रहे तनिष्क जैसे इंडियन ब्रांड?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| देश में फेस्टिव सीजन चल रहा है। फिर भी सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट जारी है। वजह है- लोगों का ज्वैलरी से मोहभंग होना। आंकड़े बताते हैं कि सितंबर महीने में सोने का आयात 81.27% घटकर 1.8 अरब डॉलर का रह गया। जबकि चांदी का आयात 49.11% गिरकर 66.50 करोड़ डॉलर का रह गया। कीमती धातुओं पर सीमा शुल्क में भारी बढ़ोतरी के कारण आयात में यह गिरावट आई है।

क्या हैं 24, 22 और 18 कैरेट गोल्ड के दाम? दिल्ली सराफा बाजार के ज्वैलर्स के मुताबिक, पिछले कुछ दिनों में गोल्ड और ज्वैलरी की डिमांड में भारी कमी आई है। ऑल इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिशन के मुताबिक, भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,46,424 रुपए प्रति 10 ग्राम है। जबकि 22 कैरेट गोल्ड 1,34,126 रुपए और 18 कैरेट गोल्ड1,09,820 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बिक रहा है।

इस बीच, टाटा समूह के प्रतिष्ठित ज्वैलरी रिटेल ब्रांड तनिष्क ने धनतेरस के पावन अवसर पर अपना नया और बेहद खास कलेक्शन 'अध्यंतरा' लॉन्च कर दिया है, जो ब्रह्मांड की असीम सुंदरता और आधुनिक भारतीय महिलाओं के विविध रूपों को समर्पित है।

इस शानदार कलेक्शन के कैम्पेन में मशहूर अभिनेत्री तृप्ति डिमरी नजर आ रही हैं, जो आधुनिक महिलाओं के आत्मविश्वास और अनूठेपन को पर्दे पर जीवंत करती हैं। 'अध्यंतरा' का हर एक आभूषण खगोलीय रहस्यों, दूर चमकते सितारों, चांद-सूरज की रोशनी और ब्रह्मांडीय आकृतियों से प्रेरित है। यह कलेक्शन आधुनिक भारतीय महिला की आंतरिक शक्ति और उसकी अनूठी पहचान का जश्न मनाता है।

ग्राहकों को लुभाने लाए खास कलेक्शन इस नए कलेक्शन को चार अलग-अलग श्रेणियों- ग्लास कुंदन, स्टोन जड़े हुए प्लेन आभूषण, प्लेन गोल्ड और अनकट डायमंड्स में तैयार किया गया है। इसमें 100 से अधिक शानदार डिजाइन शामिल हैं, जिनमें नेकलेस सेट, चूड़ियां, अंगूठियां और मंगलसूत्र मुख्य रूप से हैं। 18 और 22 कैरेट सोने में बने इन आभूषणों का वजन 30 ग्राम से 120 ग्राम के बीच है।

खास बात यह है कि इन्हें 3D आकृतियों, परतों वाली 'बादरूम' कारीगरी, पेटेंटेड 3D ग्लास कुंदन और हाथ से तराशे गए स्टोन जैसी आधुनिक व पारंपरिक तकनीकों से संवारा गया है। इसके अलावा, कई आभूषण वर्सटाइल 3-इन-1 और 4-इन-1 मॉड्यूलर डिजाइन में हैं, जिन्हें महिलाएं अपनी पसंद के अनुसार अलग-अलग तरीकों से स्टाइल कर सकती हैं।

ग्राहकों को छूट देकर आकर्षित कर रहे तनिष्क की चीफ मार्केटिंग ऑफिसर पेल्की त्शेरिंग ने कहा कि धनतेरस समृद्धि और नई शुरुआत का प्रतीक है, और 'अध्यंतरा' के जरिए वे ब्रह्मांड के जादू को उस महिला के करीब लाना चाहते हैं जो उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा है।