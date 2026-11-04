Gold Silver Price Today LIVE: कीमतों में जोरदार उछाल, सोना ₹3500 महंगा और चांदी ₹7700 उछली; क्या हैं 24, 22 और 18 कैरेट गोल्ड के दाम?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| Gold Silver News Today: अमेरिकी मिडटर्म चुनावों में राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की पार्टी (Donald Trump Election) को मिली करारी हार मिली। जिसके बाद वैश्विक और भारतीय कमोडिटी बाजार में सोने-चांदी के दाम (gold silver price today) आसमान छूने लगे। चुनाव परिणामों के तुरंत बाद पलक झपकते ही कीमती धातुओं में भारी तेजी दर्ज की गई है।

चुनाव नतीजों के अनुसार, विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने सीनेट में 51 सीटें और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 218 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। इस बड़े राजनीतिक उलटफेर का सीधा असर बुलियन और कमोडिटी मार्केट पर देखने को मिला है।

ग्लोबल मार्केट में सोना 2.25% और चांदी 3.75% से ज्यादा उछली। भारतीय वायदा बाजार में सोना 2% से ज्यादा चढ़कर 1.42 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम (gold price today) के ऊपर चला गया।

चांदी में 3.30% की तेजी दर्ज हुई और कीमत 6300 चढ़कर 1.86 लाख के ऊपर (silver price today) पहुंच गई। आज दिन भर गोल्ड और सिल्वर का ट्रेंड कैसा रहेगा? जानिए पल-पल के अपडेट।