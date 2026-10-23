Gold Silver Price Today LIVE: लगातार दूसरे दिन भारी गिरावट, सोना ₹1.40 लाख के करीब; चांदी ₹6800 हुई सस्ती, खरीदें या नहीं?
Gold Price Today LIVE Updates: आज शुक्रवार, 23 अक्टूबर को गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में गिरावट देखी गई। भारत में सोने की कीमत 1.41 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंच गई। जबकि चांदी की कीमत 1.92 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के पास पहुंच गई।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| Gold Silver Rate Today Live: कच्चे तेल की कीमतों में आए जोरदार उछाल के कारण आज लगातार दूसरे दिन सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई।
घरेलू वायदा बाजार (MCX) में आज सोने का भाव करीब 1% टूटकर 1.41 लाख रुपए (gold rate today) प्रति 10 ग्राम के करीब आ गया है। वहीं, चांदी को भी तगड़ा झटका लगा है। चांदी 3% तक लुढ़ककर 1.92 लाख रुपए प्रति किलोग्राम (silver price today) के आसपास पहुंच गई है।
सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि ग्लोबल मार्केट में भी इन कीमती धातुओं पर भारी दबाव है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोना 4,030 डॉलर और चांदी 53 डॉलर के आस-पास ट्रेड कर रही है।
मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले समय में गोल्ड और सिल्वर के रेट में अभी और गिरावट देखने को मिल सकती है। इसलिए, खरीदारी करने से पहले बाजार के ट्रेंड पर नजर रखने के लिए जानें पल-पल के अपडेट।
Silver Price Crash: ऑल टाइम हाई से 55% सस्ती हो चुकी चांदी
Silver Price Today Live: एमसीएक्स पर सिल्वर ने 29 जनवरी 2026 को 4.20 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम का ऑल टाइम हाई बनाया था। लेकिन इसके अगले ही दिन से इसमें भारी गिरावट देखी गई। पिछले 8 महीनों में चांदी की कीमत आधी से भी ज्यादा गिर चुकी है। जनवरी से लेकर अब तक चांदी करीब 55% सस्ती हो चुकी है।
Gold Price Crash: 8 महीने में 25% सस्ता हो चुका सोना
Gold Price Today LIVE: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर गोल्ड ने 29 जनवरी 2026 को ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया था। उस दिन सोना 1.93 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के पार चला गया था। वहीं गोल्ड की कीमत अब 1.41 लाख रुपए के करीब पहुंच गई है। यानी पिछले 8 महीनों में सोना 25% से ज्यादा सस्ता हो चुका है। सोने की कीमतों में यह गिरावट तब आ रही है, जब भारत में फेस्टिव सीजन चल रहा है। एक्सपर्ट्स का अनुमाना है कि गोल्ड में अभी और गिरावट आ सकती है।
Gold Silver Price in City: आपके शहर में क्या हैं 24, 22 और 18 कैरेट गोल्ड के दाम?
|शहर
|सोना/10 ग्राम (24K)
|सोना/10 ग्राम (22K)
|सोना/10 ग्राम (18K)
|चांदी प्रति किलो
|नई दिल्ली
|₹142,420
|₹130,552
|₹106,815
|₹196,290
|मुंबई
|₹142,660
|₹130,772
|₹106,995
|₹196,630
|पटना
|₹142,590
|₹130,708
|₹106,943
|₹196,530
|जयपुर
|₹142,640
|₹130,753
|₹106,980
|₹196,600
|कानपुर
|₹142,700
|₹130,808
|₹107,025
|₹196,680
|लखनऊ
|₹142,560
|₹130,680
|₹106,920
|₹196,290
|भोपाल
|₹142,680
|₹130,790
|₹107,010
|₹196,450
|इंदौर
|₹142,680
|₹130,790
|₹107,010
|₹196,450
|चंडीगढ़
|₹142,530
|₹130,653
|₹106,898
|₹196,240
|रायपुर
|₹142,470
|₹130,598
|₹106,853
|₹196,170
Gold Silver Price Crash: क्यों गिर रहे सोने और चांदी के दाम?
चॉइस ब्रोकिंग के कमोडिटी एनालिस्ट आमिर माकदा ने भी इस पर अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट के तनाव से महंगाई बढ़ने का डर है। बाजार मानकर चल रहा है कि ऊर्जा महंगी होने से दिसंबर में फेड अपनी ब्याज दरें बढ़ा सकता है। तकनीकी चार्ट पर भी सोना कमजोर हुआ है। यह अपने अहम लेवल 200-DEMA (145,845) के नीचे आ गया है। सोने के लिए अब अगला बड़ा सपोर्ट 1.41 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर है। उनका मानना है कि अभी सोने में मंदी का ट्रेंड ही रहेगा। ऐसे में ट्रेडर्स को उछाल पर बिकवाली (Sell-on-rise) का मौका खोजना चाहिए।
Gold Silver Rate Today: आखिर क्यों गिरे सोने-चांदी के दाम?
एलकेपी सिक्योरिटीज के वीपी (रिसर्च एनालिस्ट) जतीन त्रिवेदी ने इस गिरावट की मुख्य वजह बताई। उन्होंने कहा, सोने में कमजोरी का ट्रेंड जारी है। यह 1.42 लाख रुपए पर आ गया है। वहीं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कॉमेक्स (COMEX) गोल्ड 4,020 डॉलर तक गिर गया। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव और अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की उम्मीद से बाजार पर भारी दबाव है। अब निवेशकों की नजर अगले हफ्ते फेडरल रिजर्व (Fed) के फैसले पर है। वहां से मिलने वाले महंगाई और ब्याज दर के संकेत आगे बाजार की दिशा तय करेंगे
Silver Price Today LIVE: MCX पर कितनी सस्ती हुई चांदी?
MCX पर चांदी 1.41% सस्ती हुई। कीमत 2,809 रुपए गिरकर 1,96,790 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। ट्रेडिंग के दौरान चांदी का हाई लेवल 1,98,320 रुपए और लो लेवल 1,92,800 रुपए प्रति किलोग्राम रहा। पिछले दिन चांदी 1,99,599 रुपए पर क्लोज हुई थी।
Gold Price Today LIVE: MCX पर कहां पहुंचे गोल्ड के दाम?
MCX पर सोना 0.44% सस्ता हो गया। कीमत 629 रुपए गिरकर 1,42,680 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। कारोबारी सत्र के दौरान गोल्ड का हाई लेवल 1,42,980 रुपए और लो लेवल 1,41,806 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। जबकि पिछले दिन यह 1,43,309 रुपए पर क्लोज हुआ था।