बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| Gold Silver Rate Today Live: कच्चे तेल की कीमतों में आए जोरदार उछाल के कारण आज लगातार दूसरे दिन सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई।

घरेलू वायदा बाजार (MCX) में आज सोने का भाव करीब 1% टूटकर 1.41 लाख रुपए (gold rate today) प्रति 10 ग्राम के करीब आ गया है। वहीं, चांदी को भी तगड़ा झटका लगा है। चांदी 3% तक लुढ़ककर 1.92 लाख रुपए प्रति किलोग्राम (silver price today) के आसपास पहुंच गई है।

सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि ग्लोबल मार्केट में भी इन कीमती धातुओं पर भारी दबाव है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोना 4,030 डॉलर और चांदी 53 डॉलर के आस-पास ट्रेड कर रही है।

मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले समय में गोल्ड और सिल्वर के रेट में अभी और गिरावट देखने को मिल सकती है। इसलिए, खरीदारी करने से पहले बाजार के ट्रेंड पर नजर रखने के लिए जानें पल-पल के अपडेट।