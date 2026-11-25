बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| Gold Silver Price Today LIVE: अमेरिका में महंगाई के आंकड़े जारी होने से पहले आज बुधवार, 25 नवंबर को सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने मिल रही है। ग्लोबल मार्केट में सोना 10 डॉलर टूटकर 3,550 डॉलर प्रति औंस और चांदी 40 डॉलर प्रति औंस (Gold Silver Price Today ) के स्तर पर कारोबार कर रही है।

भारतीय वायदा बाजार यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर भी दोनों धातुओं में भारी कमजोरी दिख रही है। यहां सोना 1,750 रुपए से ज्यादा सस्ता होकर 1,20,575 रुपए प्रति 10 ग्राम (Gold Price Today) के दिन के निचले स्तर (लो लेवल) पर आ गया। वहीं, चांदी की कीमत 3,500 रुपए प्रति किलो से ज्यादा गिरकर 1,41,856 रुपए प्रति किलो (Silver Price Today) के दिन के लो लेवल पर पहुंच गई।

एक्सपर्ट्स का मानना है कि आज सोने-चांदी में और बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। दरअसल, भारतीय समयानुसार आज शाम 7 बजे अमेरिका का ब्यूरो ऑफ इकनॉमिक एनालिसिस (BEA) अक्टूबर महीने की PCE (पर्सनल कंजम्प्शन एक्सपेंडिचर) महंगाई रिपोर्ट जारी करेगा। इससे अमेरिका में कीमतों के असली दबाव का पता चलेगा। अगर महंगाई बढ़ती है, तो अमेरिकी फेड सख्त रुख अपना सकता है, जिससे सोने की कीमतों पर दबाव और बढ़ जाएगा।

आज दिन भर गोल्ड और सिल्वर की चाल कैसी रहेगी? लाइव ब्लॉग में जाने ताजा अपडेट।