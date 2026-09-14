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      Gold Silver Price: गणेश चतुर्थी पर गिरे सोना-चांदी, दिल्ली से मुंबई तक कितना अंतर? चेक करें आपके शहर का रेट

      By Shradha Tulsyan Edited By: Shradha Tulsyan
      Published: Mon, 14 Sep 2026 09:20 AM (IST)

      Gold Silver Price Today: गणेश चतुर्थी के अवसर पर सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। ...और पढ़ें

      गणेश चतुर्थी पर सोना-चांदी के क्या हैं भाव (AI Photo)

      गणेश चतुर्थी पर सोना-चांदी के क्या हैं भाव (AI Photo)

      HighLights

      1. गणेश चतुर्थी पर सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज।

      2. अंतरराष्ट्रीय बाजार Comex पर भी दाम धड़ाम हुए।

      3. दिल्ली, मुंबई सहित प्रमुख शहरों के ताजा रेट जानें।

      बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: आज गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi) का पावन त्योहार है और इस मौके पर लोग जमकर सोने-चांदी की खरीदारी कर रहे हैं। त्योहारों के इस सीजन में अगर आप भी गहने खरीदने या निवेश का मन बना रहे हैं, तो आपके लिए आज के ताजा रेट जानना बेहद जरूरी है।

      बता दें कि 14 सितंबर सोमवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार यानी कमोडिटी मार्केट Comex पर सोने (Gold) और चांदी (Silver) दोनों की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। वहीं आज गणेश चतुर्थी होने के कारण MCX पर कारोबार नहीं होगा, लेकिन देश भर के सर्राफा बाजार जरूर खुले रहेंगे। चलिए दिल्ली से लेकर मुंबई और आपके शहर तक के भाव पर एक नजर डालते हैं।

      इंटरनेशनल मार्केट धड़ाम हुए दाम

      इंटरनेशनल मार्केट यानी Comex पर सोने और चांदी दोनों धातुओं के दाम में गिरावट आई है। Comex पर आंकड़ों की मानें तो खबर लिखे जाने तक सोना 0.79% तक गिरा (Gold Price on Comex) और कीमत 4374.00 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई हैं। वहीं चांदी (Silver Price on Comex) के दाम 0.98% तक गिर गए और ऐसे में कीमत 64.550 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करती दिखी।

      दिल्ली में कितना है सोने का भाव?

      दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने का भाव (Gold Price In delhi) करीब ₹15,277 प्रति ग्राम यानी लगभग ₹1,52,770 प्रति 10 ग्राम है। वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत करीब ₹140,039 प्रति 10 ग्राम के आसपास है। हालांकि ज्वेलरी खरीदते समय मेकिंग चार्ज और GST जुड़ने के बाद आपकी वास्तविक कीमत इससे ज्यादा हो सकती है। वहीं चांदी (Silver Price In delhi) ₹2,33,860 प्रति किलो पर है।

      मुंबई में कितना है रेट?

      मुंबई में 22 कैरेट सोने का भाव करीब (Gold Price Today) ₹14,287 प्रति ग्राम यानी लगभग ₹1,40,287 प्रति 10 ग्राम है। इस हिसाब से दिल्ली की तुलना में मुंबई में 22 कैरेट सोना करीब ₹150 प्रति 10 ग्राम सस्ता पड़ रहा है। 24 कैरेट सोने का राष्ट्रीय संकेतात्मक भाव करीब ₹1,52,040 प्रति 10 ग्राम है। वहीं मुंबई में चांदी (silver price today) का भाव ₹2,34,260 प्रति किलो है।

      चेन्नई और कोलकाता में क्या भाव?

      चेन्नई में 22 कैरेट सोने का रेट करीब ₹15,195 प्रति ग्राम यानी ₹1,51,950 प्रति 10 ग्राम के आसपास है। वहीं कोलकाता में यह करीब ₹15,199 प्रति ग्राम, यानी लगभग ₹1,51,990 प्रति 10 ग्राम है।

      शहर सोना/10 ग्राम (24K) सोना/10 ग्राम (22K) सोना/10 ग्राम (18K) चांदी प्रति किलो
      नई दिल्ली ₹152,360 ₹139,663 ₹114,270 233,740
      मुंबई 152,620 ₹139,902 ₹114,465 ₹234,140
      पटना 152,540 ₹139,828 ₹114,468 ₹233,190
      जयपुर ₹153,340 ₹139,395 ₹114,505 ₹234,310
      कानपुर ₹152,517 ₹140,181 ₹114,110 ₹233,920
      लखनऊ ₹152,470 ₹139,181 ₹114,603 ₹233,150

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