    Gold Price Today: मुबारक हो! सोने और चांदी में आ ही गई बड़ी गिरावट, जानें आपके शहर में कितना है दाम?

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 10:47 AM (IST)

    आज कई दिन बाद सोने और चांदी में अच्छी खासी गिरावट देखी जा रही है। चांदी (Silver Price Today) में जहां लगभग 4000 रुपये प्रति किलो की गिरावट है, वही सोन ...और पढ़ें

    नई दिल्ली।  आज कई दिन बाद सोने और चांदी में अच्छी खासी गिरावट देखी जा रही है। चांदी में जहां लगभग 4000 रुपये प्रति किलो की गिरावट है, वही सोने में इस समय लगभग 900 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट है। आइए जानते हैं कि आपके शहर में सोने और चांदी का दाम कितना चल रहा है?

    Silver Price Crash: कितनी लुढ़की चांदी?

    सुबह 10.30 बजे के आसपास एमसीएक्स में 1 किलो चांदी का दाम 2,55,045 रुपये चल रहा है। इसमें 3766 रुपये प्रति किलो की गिरावट है। चांदी ने अब तक 2,54,070 रुपये प्रति किलो का लो रिकॉर्ड और 2,59,692 रुपये प्रति किलो का हाई रिकॉर्ड बना है। 

    Gold Price Today: कितना है सोने का दाम?

    एमसीएक्स में सुबह 10 ग्राम सोने का दाम 1,38,238 रुपये चल रहा है। इसमें 845 रुपये प्रति किलो की गिरावट है। चांदी ने अब तक 138,027 रुपये प्रति किलो का लो रिकॉर्ड और 1,39,140 रुपये प्रति किलो का हाई रिकॉर्ड बनाया है। 

    अलग-अलग शहर में दाम

    शहर सोने का भाव चांदी की कीमत
    पटना ₹138,640 ₹255,590
    जयपुर ₹138,690 ₹255,690
    कानपुर ₹138,750 ₹255,800
    लखनऊ ₹138,750 ₹255,800
    भोपाल ₹138,860 ₹256,000
    इंदौर ₹138,730 ₹255,510
    चंडीगढ़ ₹138,710 ₹255,760
    रायपुर ₹138,650 ₹255,660