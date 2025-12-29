Language
    रिकॉर्ड हाई के बाद धड़ाम! सोना ₹1.40 लाख पार कर फिसला, चांदी 24700 रुपए सस्ती; आपके शहर में कितनी गिरी कीमत?

    By Ankit Kumar Katiyar Edited By: Ankit Kumar Katiyar
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 07:27 PM (IST)

    Gold Silver Price Crash: सोमवार, 29 दिसंबर को रिकॉर्ड ऊंचाई छूने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई। MCX पर सोना ₹1.40 लाख के प ...और पढ़ें

    रिकॉर्ड हाई के बाद धड़ाम! सोना ₹1.40 लाख पार कर फिसला, चांदी 24700 रुपए सस्ती; आपके शहर में कितनी गिरी कीमत?

    Gold Silver Price Crash Today: सोमवार, 29 दिसंबर को रिकॉर्ड ऊंचाई छूने के बाद सोना-चांदी में जोरदार गिरावट दर्ज की गई। MCX पर सोना ₹1.40 लाख के पार जाने के बाद फिसल (gold price crash) गया, जबकि चांदी ₹2.50 लाख का ऐतिहासिक स्तर छूकर सस्ती हो गई। शाम 7 बजे तक सोने की कीमत में ₹1,600 से ज्यादा की गिरावट आई, वहीं चांदी ₹10,000 कमजोर हुई। बाजार में मुनाफावसूली बढ़ने और तेजी के ठंडा पड़ने से कीमती धातुओं पर दबाव दिखा।

    आज आपके शहर में क्या हैं सोने-चांदी के ताजा रेट? (gold silver price in city)

    शहर सोना/10 ग्राम (24K) सोना/10 ग्राम (22K) सोना/10 ग्राम (18K) चांदी प्रति किलो
    नई दिल्ली ₹137,850 ₹126,363 ₹103,388 ₹232,990
    मुंबई ₹138,090 ₹126,583 ₹103,568 ₹233,390
    पटना ₹138,020 ₹126,518 ₹103,515 ₹233,260
    जयपुर ₹138,070 ₹126,564 ₹103,553 ₹233,360
    कानपुर ₹138,080 ₹126,573 ₹103,560 ₹233,540
    लखनऊ ₹138,080 ₹126,573 ₹103,560 ₹233,540
    भोपाल ₹138,190 ₹126,674 ₹103,643 ₹233,730
    इंदौर ₹138,190 ₹126,674 ₹103,643 ₹233,730
    चंडीगढ़ ₹138,050 ₹126,546 ₹103,538 ₹233,480
    रायपुर ₹137,990 ₹126,491 ₹103,493 ₹233,390

    MCX पर सोना 1600 तो चांदी में 24700 की भारी गिरावट (gold dilver price mcx)

    मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 5 फरवरी 2026 वाले 24 कैरेट गोल्ड में 1.16 फीसदी यानी 1623 रुपए की गिरावट आई और यह 1,38,250 रुपए (gold price today) प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करने लगा। इस दौरान इसका हाई लेवल 1,40,444 रुपए और लो लेवल 1,37,646 रुपए रहा। जबकि पिछले कारोबारी सत्र के दौरान सोना 1,39,873 रुपए पर क्लोज हुआ था।

    वहीं 5 मार्च 2026 एक्सपायरी वाली चांदी में शाम 7.15 बजे तक 4.21 फीसदी यानी 10,086 रुपए की गिरावट दर्ज हुई और यह 2,29,700 रुपए प्रति किलोग्राम (silver price today) पर ट्रेड करने लगी। ट्रेडिंग के दौरान इसका हाई लेवल 2,54,174 रुपए और लो लेवल 2,29,448 रुपए रहा। जबकि पिछले कारोबारी सत्र के दौरान यह 2,39,787 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी।

    दिलचस्प बात यह है कि चांदी ने आज ही 2.54 लाख के ऐतिहासिक स्तर को छुआ था। लेकिन खबर लिखे जाने तक यह हाई लेवल से 24,726 रुपए गिरकर 2,29,700 रुपए पर ट्रेड करने लगी।

    IBJA पर पांच घंटे में 8000 रुपए गिरी कीमत, सोना भी गिरा (gold silver price ibja)

    इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) पर शाम 5 बजे के रेट्स के मुताबिक, 24 कैरेट गोल्ड में 1133 रुपए की गिरावट आई और कीमत 1,36,781 रुपए (gold rate today) प्रति 10 ग्राम हो गई। शुक्रवार यानी 26 दिसंबर को यह कीमत 1,37,914 रुपए थी। हालांकि, चांदी में जोरदार उछाल देखने को मिला। चांदी में सुबह 11,383 रुपए का जोरदार उछाल और कीमत 2,43,843 रुपए (silver rate today) प्रति किलोग्राम हो गई। हालांकि, शाम को इसमें गिरावट आई और कीमत 2,35,440 रुपए हो गई। यानी पांच घंटे में चांदी 8043 रुपए सस्ती हो गई।

