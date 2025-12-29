रिकॉर्ड हाई के बाद धड़ाम! सोना ₹1.40 लाख पार कर फिसला, चांदी 24700 रुपए सस्ती; आपके शहर में कितनी गिरी कीमत?

Gold Silver Price Crash Today: सोमवार, 29 दिसंबर को रिकॉर्ड ऊंचाई छूने के बाद सोना-चांदी में जोरदार गिरावट दर्ज की गई। MCX पर सोना ₹1.40 लाख के पार जाने के बाद फिसल (gold price crash) गया, जबकि चांदी ₹2.50 लाख का ऐतिहासिक स्तर छूकर सस्ती हो गई। शाम 7 बजे तक सोने की कीमत में ₹1,600 से ज्यादा की गिरावट आई, वहीं चांदी ₹10,000 कमजोर हुई। बाजार में मुनाफावसूली बढ़ने और तेजी के ठंडा पड़ने से कीमती धातुओं पर दबाव दिखा।

वहीं 5 मार्च 2026 एक्सपायरी वाली चांदी में शाम 7.15 बजे तक 4.21 फीसदी यानी 10,086 रुपए की गिरावट दर्ज हुई और यह 2,29,700 रुपए प्रति किलोग्राम (silver price today) पर ट्रेड करने लगी। ट्रेडिंग के दौरान इसका हाई लेवल 2,54,174 रुपए और लो लेवल 2,29,448 रुपए रहा। जबकि पिछले कारोबारी सत्र के दौरान यह 2,39,787 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी।