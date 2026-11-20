बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: सोने-चांदी काफी समय से लगातार गिरावट का दौर जारी है। आज 20 नवंबर को सोना-चांदी भयंकर क्रैश हुए। जहां घरेलू बाजार में सोने के दाम (Gold rate today) में 5000 रुपये से ज्यादा गिरे हैं वहीं चांदी (silver rate today) में 9000 रुपये से ज्यादा की गिरावट आई है।

इंटरनेशनल मार्केट में गिरे दाम

इंटरनेशनल मार्केट यानी Comex पर आज यानी शुक्रवार को सोने-चांदी के दाम में गिरावट आई है। Comex पर सोने में 4.54% तक की गिरावट आई (Gold Price on Comex) और यह 3518.00 डॉलर प्रति औस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं चांदी (Silver Price on Comex) के दाम 7.08% तक टूट गए और ऐसे में कीमत 41.220 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करती दिखी।

घरेलू बाजार में धड़ाम हुईं कीमतें

सोने-चांदी की कीमतें लगातार गिरावट के दौर से गुजर रही हैं। सोना 1 साल के निचले स्तर पर पहुंच चुका है। आज फिर घरेलू बाजार में गिरावट देखने को मिली है। आज सोना सस्ता होकर करीब (gold price) ₹1.21 लाख प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड करता दिखा। वहीं चांदी गिरावट के साथ (Silver) ₹1.47 लाख प्रति किलोग्राम के आसपास ट्रेड करती दिखी।