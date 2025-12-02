Language
    Gold Rate: शादियों के सीजन के बीच सोने में बड़ी गिरावट, इतना रह गया दाम; चांदी की भी फीकी पड़ी चमक

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 07:30 PM (IST)

    Gold and Silver Rate: दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने की कीमत में 1,670 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई, जिससे यह 1,31,530 रुपये पर आ गया। चांदी भी सस ...और पढ़ें

    नई दिल्ली। Gold and Silver Rate: ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के अनुसार, इंटरनेशनल मार्केट में कमजोर ट्रेंड के बीच मंगलवार को नेशनल कैपिटल (दिल्ली) में सोने का भाव 1,670 रुपये गिरकर 1,31,530 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। पिछले मार्केट सेशन में 99.9 परसेंट प्योरिटी वाली यह कीमती धातु 1,33,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर सेटल हुई थी।

    इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लिमिटेड के अनुसार 2 दिसंबर की शाम 24 कैरेट 10 ग्राम सोना 127593 रुपये में है, जबकि सुबह यह 128141 रुपये थी। वहीं, चांदी की बात करें तो चांदी की कीमत 2 दिसंबर 2025 की शाम 174650 रुपये प्रति किलो है, जबकि सुबह इसकी कीमत 175423 रुपये प्रति किलो थी। शादियों के सीजन के बीच यह गिरावट खरीदारों के लिए राहत भरी है।

    सोना क्यों हुआ सस्ता, एक्सपर्ट्स ने बताया?

    HDFC सिक्योरिटीज के सीनियर एनालिस्ट - कमोडिटीज, सौमिल गांधी ने कहा, "पिछले सेशन में कीमतें कई हफ्तों के हाई पर पहुंचने के बाद ट्रेडर्स ने प्रॉफिट बुक किया, जिससे मंगलवार को सोने में गिरावट आई। साथ ही, इस हफ़्ते के आखिर में आने वाले जरूरी US मैक्रो डेटा से पहले ट्रेडर्स ने सावधानी वाला रवैया अपनाया, जिससे भी गिरावट आई।"

    ग्लोबल लेवल पर, स्पॉट गोल्ड USD 45.17 या 1.07 परसेंट गिरकर USD 4,187 प्रति औंस पर आ गया, जबकि सिल्वर 1.77 परसेंट गिरकर USD 56.97 प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा था।

    कोटक सिक्योरिटीज की AVP कमोडिटी रिसर्च, कायनात चैनवाला ने कहा, "प्रॉफिट लेने से गोल्ड लगभग USD 4,200 पर आ गया, जबकि सिल्वर लगभग 2 परसेंट गिरकर USD 57 पर आ गया, क्योंकि मेटल की छह दिन की तेजी के बाद इन्वेस्टर्स ने राहत ली और हफ्ते के आखिर में US के जरूरी डेटा रिलीज़ का इंतज़ार किया।"

    उन्होंने कहा कि लेटेस्ट US इकोनॉमिक डेटा ने सावधानी वाला माहौल बना दिया है, इंस्टिट्यूट फॉर सप्लाई मैनेजमेंट ने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग में लगातार नौवें महीने कमी आई है, जिससे फेड पर पॉलिसी आसान करने का दबाव बढ़ गया है।

