    Gold Price Today: सोने में हल्की गिरावट, चांदी भी लुढ़की; कितनी हुई आपके शहर में कीमत?

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 10:58 AM (IST)

    14 नवंबर, शुक्रवार को सोने में हल्की गिरावट (Gold Price Today) देखी गई है। वहीं चांदी भी थोड़ी नरम होती दिख रही है। एमसीएक्स में सुबह 10.30 बजे के आसपास चांदी (Silver Price Today) में 920 रुपये प्रति किलो की गिरावट है। हालांकि सोने में केवल 103 रुपये प्रति 10 ग्राम की ही गिरावट देखी गई है। 

    नई दिल्ली। 14 नवंबर, शुक्रवार को सोने में हल्की गिरावट (Gold Price Today) देखी गई है। वहीं चांदी भी थोड़ी नरम होती दिख रही है।  एमसीएक्स में सुबह 10.30 बजे के आसपास चांदी (Silver Price Today) में 920 रुपये प्रति किलो की गिरावट है। हालांकि सोने में केवल 103 रुपये प्रति 10 ग्राम की ही गिरावट देखी गई है।  

    सबसे पहले जानते हैं कि देशभर में सोने और चांदी का भाव कितना चल रहा है?

    Gold Price Today: कितना है सोने का भाव?

    आज 14 नवंबर को एमसीएक्स में सुबह 10.39 बजे 10 ग्राम सोने की कीमत 126,648 रुपये चल रही है। इसमें 103 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट है। सोने ने सुबह 10.30 बजे तक 126,748 रुपये प्रति 10 ग्राम का लो रिकॉर्ड और 127,048 रुपये प्रति 10 ग्राम का हाई रिकॉर्ड बनाया है। 

    Silver Price Today: कितनी है चांदी की कीमत?

    सुबह 10.43 बजे 1 किलो चांदी का भाव 161,525 रुपये चल रहा है। इसमें 945 रुपये प्रति किलो की गिरावट है। सुबह 10.45 तक चांदी ने 161.380 रुपये का लो रिकॉर्ड और 162,470 रुपये प्रति किलो का हाई रिकॉर्ड बनाया है। 

    (ये स्टोरी अपडेट हो रही है)


     

