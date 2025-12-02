Language
    Gold Price Today: सोने में हल्का उछाल तो मुंह के बल गिरी चांदी; आपके शहर में क्या है आज कीमत?

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 10:30 AM (IST)

    2 दिसंबर, मंगलवार को सोने (Gold Price Today) में हल्की तेजी है। वही चांदी (Silver Price Today) में ताबड़तोड़ गिरावट दर्ज की गई है। सुबह 10 बजे ही चांदी 3000 रुपये से ज्यादा गिर चुका है। सोने में इस समय 80 रुपये प्रति 10 ग्राम से ज्यादा की तेजी देखी जा रही है।

    2 दिसंबर, मंगलवार को सोने (Gold Price Today) में हल्की तेजी है। वही चांदी (Silver Price Today) में ताबड़तोड़ गिरावट दर्ज की गई है। सुबह 10 बजे ही चांदी 3000 रुपये से ज्यादा गिर चुका है। सोने में इस समय 80 रुपये प्रति 10 ग्राम से ज्यादा की तेजी देखी जा रही है। सबसे पहले जानते हैं कि देशभर में सोने और चांदी का भाव क्या चल रहा है?

    Gold Price Today: कितनी है सोने की कीमत?

    सुबह 10 बजे के आसपास एमसीएक्स में 10 ग्राम सोने की कीमत (Gold Rate) 127,427 रुपये चल रही है। इसमें 112 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़त है। सोने ने अब तक 127,350 रुपये प्रति 10 ग्राम का लो रिकॉर्ड और 127,593 रुपये प्रति 10 ग्राम का हाई रिकॉर्ड बनाया है। 

    Silver Price Today: कितना है चांदी का दाम?

    सुबह 10 बजे के आसपास एमसीएक्स में 1 किलो चांदी का भाव (Silver Rate 174,701 रुपये चल रहा है। इसमें 3499 रुपये प्रति किलो की गिरावट है। चांदी ने अब तक 174,250 रुपये प्रति किलो का लो रिकॉर्ड और 176,198 रुपये प्रति किलो का हाई रिकॉर्ड बनाया है। 

    आपके शहर में कितनी है कीमत?

    शहर सोने का भाव चांदी की कीमत
    पटना ₹130,120 ₹178,300
    जयपुर ₹130,170 ₹178,370
    कानपुर ₹130,220 ₹178,440
    लखनऊ ₹130,220 ₹178,440
    भोपाल ₹130,330 ₹178,590
    इंदौर ₹130,330 ₹178,590
    चंडीगढ़ ₹130,190 ₹178,400
    रायपुर ₹130,230 ₹178,630

    2 दिसंबर को पटना में सोने की कीमत सबसे कम है। यहां 10 ग्राम सोने का भाव 130,120 रुपये चल रहा है। भोपाल और इंदौर में सोने की कीमत सबसे ज्यादा है। यहां 10 ग्राम सोने की कीमत 130,330 रुपये चल रही है। अगर चांदी की बात करें तो पटना में चांदी का भाव सबसे कम है। यहां 1 किलो चांदी की कीमत 178,300 रुपये दर्ज की गई है। भोपाल और इंदौर में चांदी का भाव सबसे ज्यादा है। यहां 1 किलो चांदी की कीमत 178,590 रुपये चल रही है। 

