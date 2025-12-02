Gold Price Today: सोने में हल्का उछाल तो मुंह के बल गिरी चांदी; आपके शहर में क्या है आज कीमत?

2 दिसंबर, मंगलवार को सोने (Gold Price Today) में हल्की तेजी है। वही चांदी (Silver Price Today) में ताबड़तोड़ गिरावट दर्ज की गई है। सुबह 10 बजे ही चांदी 3000 रुपये से ज्यादा गिर चुका है। सोने में इस समय 80 रुपये प्रति 10 ग्राम से ज्यादा की तेजी देखी जा रही है। सबसे पहले जानते हैं कि देशभर में सोने और चांदी का भाव क्या चल रहा है?

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Gold Price Today: कितनी है सोने की कीमत? सुबह 10 बजे के आसपास एमसीएक्स में 10 ग्राम सोने की कीमत (Gold Rate) 127,427 रुपये चल रही है। इसमें 112 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़त है। सोने ने अब तक 127,350 रुपये प्रति 10 ग्राम का लो रिकॉर्ड और 127,593 रुपये प्रति 10 ग्राम का हाई रिकॉर्ड बनाया है।