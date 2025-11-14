Gold Rates in Bihar: चुनाव नतीजों के बीच बिहार में क्या है 24, 22 और 18 कैरेट सोने का भाव, चेक करें लिस्ट

नई दिल्ली। बिहार में आज चुनाव नतीजों (Bihar Chunav Seats Result 2025) की वजह सियासी गरमागरमी का माहौल है। इस बीच सोने-चांदी के दामों में गिरावट देखी गई है। बिहार चुनाव (Bihar Election Result 2025) के साथ देश के अलग-अलग जगह शादी का सीजन भी चल रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शादी सीजन की वजह से अगर आप सोना खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो ये समय अभी अच्छा है। क्योंकि आज सोने में हल्की गिरावट देखी गई है। आइए जानते हैं कि बिहार में आज चुनाव नतीजों के बीच 24,22 और 18 कैरेट सोने का भाव कितना चल रहा है? कितनी है बिहार में 24, 22 और 18 कैरेट सोने की कीमत? आज बिहार के पटना में 24 कैरेट सोने की कीमत 125,760 रुपये प्रति 10 ग्राम चल रही है। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 115,280 रुपये प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट सोने का दाम 94,320 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है।