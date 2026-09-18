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      Gold Silver Price Today LIVE: सोना ₹1.55 लाख के करीब, चांदी ₹6400 महंगी; दीवाली तक टूटेंगे जनवरी वाले रिकॉर्ड?

      Gold Silver Price Today LIVE: फेड रिजर्व के फैसले के बाद सोने और चांदी की कीमतों में उछाल आने लगा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब सोने और चांदी की कीमतें अपने पिछले रिकॉर्ड तोड़ सकती हैं। 

      By Ankit Kumar Katiyar Fri, 18 Sep 2026 03:28 PM (IST)
      गिरावट के बाद सोने-चांदी की कीमतों में तूफानी तेजी, ₹3100 तक चढ़े दाम

      गिरावट के बाद सोने-चांदी की कीमतों में तूफानी तेजी, ₹3100 तक चढ़े दाम

      बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| मिडिल ईस्ट तनाव के बीच सोने और चांदी में गिरावट का दौर खत्म होता नजर आ रहा है। आज, 18 सितंबर को सोने और चांदी कीमतों में तेजी (Gold Silver Price Today LIVE) देखने को मिल रही है। ग्लोबल मार्केट में सोना 26 डॉलर उछलकर 4400 डॉलर प्रति औंस के ऊपर कारोबार कर रहा है। चांदी में तूफानी तेजी आई और कीमत में 1.70% की तेजी देखने को मिली।

      कॉमेक्स पर चांदी 67 डॉलर प्रति औंस के ऊपर कारोबार कर रही है। वहीं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोना अक्टूबर डिलीवरी वाला सोना 2094 रुपए महंगा होकर 1,54,344 रुपए प्रति 10 ग्राम (gold price today live) पर कारोबार कर रहा है। जबकि दिसंबर डिलीवरी वाली चांदी 3022 रुपए महंगी होकर 2,41,050 रुपए (silver price today live) प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही है।

      एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेड रिजर्व के डिसीजन के बाद सोने और चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिल सकता है। केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया का मानना है कि दीवाली तक गोल्ड में जोरदार उछाल आएगा और जनवरी के अपने हाई लेवल के रिकॉर्ड को तोड़ सकता है। उन्होंने सोने और चांदी के टारगेट प्राइस भी दिए हैं। जागरण बिजनेस के लाइव ब्लॉग में जानें पल-पल के अपडेट....

      18 Sept 20263:55:19 PM

      MCX की कीमतों पर रुपये का असर

      भारतीय सर्राफा बाज़ार (bullion market) में सोने और चांदी की कीमतों के लिए रुपये में होने वाला उतार-चढ़ाव बहुत अहम है, क्योंकि भारत ज़्यादातर सोना और चांदी आयात करता है।

      गर्ग के अनुसार, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया लगभग ₹95.94 के स्तर पर था। रुपये की कमज़ोर चाल MCX पर अंतरराष्ट्रीय सर्राफा कीमतों में गिरावट के असर को कम कर सकती है, जबकि रुपये की मज़बूती घरेलू मुनाफ़े को सीमित कर सकती है।

      18 Sept 20263:28:34 PM

      भारत में सोने में निवेश के लोकप्रिय विकल्प

      फिजिकल गोल्ड (भौतिक सोना) में सोने की ईंटें (बार), सिक्के और गहने शामिल हैं। फिजिकल गोल्ड एक ठोस संपत्ति है और कई निवेशकों को सुरक्षा का एहसास कराता है।

      18 Sept 20262:19:47 PM

      Gold vs Silver: निवेश करना कहां सबसे सही, एक्सपर्ट ने क्या बताया?

      कोटक सिक्योरिटीज के कमोडिटी एंड करेंसी रिसर्च हेड अनिंद्य बनर्जी का कहना है कि चांदी अभी भी सोने के मुकाबले ज्यादा मजबूत दिख रही है, क्योंकि इसे इंडस्ट्रियल डिमांड का अतिरिक्त फायदा मिल रहा है। तांबा (Copper) $14,230 प्रति टन के आसपास ट्रेड कर रहा है, जबकि जिंक में तुरंत डिलीवरी (immediate-delivery) के लिए लगभग $100 प्रति टन का प्रीमियम चल रहा है। यह फिजिकल मार्केट में लगातार जारी सप्लाई की तंगी को दिखाता है। चांदी के लिए $65 अहम सपोर्ट और $66 फौरी रेजिस्टेंस है। $66 के ऊपर टिके रहने पर $67.50–68 के रास्ते खुलेंगे, जबकि $65 के नीचे जाने पर तेजी का स्ट्रक्चर कमजोर होगा और भाव $63.50 तक जा सकता है।

      18 Sept 20262:17:52 PM

      सोने की कीमतें बढ़ाने में चीन समेत दुनिया के सेंट्रल बैंकों का क्या रोल है?

      केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया ने बताया कि सोने की तेजी के पीछे डी-डॉलराइजेशन भी एक बड़ा कारण है। कई देश अमेरिकी डॉलर और अमेरिकी ट्रेजरी में अपनी हिस्सेदारी कम करके सोने में निवेश बढ़ा रहे हैं। चीन लगातार कई महीनों से सोने की खरीद कर रहा है और कुछ महीनों में उसकी खरीद करीब 20 टन प्रति माह तक रही है। इससे ग्लोबल गोल्ड डिमांड को सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा आम निवेशकों के बीच भी सोने का इस्तेमाल बदल रहा है। पहले सोने को मुख्य रूप से खपत यानी ज्वैलरी के नजरिए से देखा जाता था, लेकिन अब यह एक फाइनेंशियल एसेट के तौर पर भी तेजी से इस्तेमाल हो रहा है। मल्टी-एसेट म्यूचुअल फंडों में करीब 18-20 फीसदी तक सोने का एलोकेशन देखने को मिल रहा है।

      18 Sept 20262:00:27 PM

      Gold Price Outlook: गोल्ड की कीमतों पर क्या है एक्सपर्ट की राय?

      कोटक सिक्योरिटीज के कमोडिटी एंड करेंसी रिसर्च हेड अनिंद्य बनर्जी ने बताया कि फेडरल रिजर्व के फैसले पर गोल्ड का रिएक्शन काफी कम था। एक चौथाई पॉइंट (quarter-point) की सख्त बढ़ोतरी के बाद शुरुआत में सोना लगभग 2% गिर गया था, लेकिन फिर इसमें तेज रिकवरी आई और डॉलर इंडेक्स 100 से ऊपर रहने के बावजूद यह करीब 1.8% की बढ़त के साथ $4,342 के पास बंद हुआ। मेरे लिए, यही असल संकेत है। बाजार अब तेल से बढ़ी महंगाई के बीच सख्त मॉनेटरी पॉलिसी को आर्थिक मजबूती के बजाय स्टैगफ्लेशन के रूप में देख रहा है। जब तक सोना $4,300 के ऊपर टिका है, हम इसे लेकर बुलिश (bullish) हैं। अगर यह $4,300 से नीचे जाता है, तो $4,150-4,200 का स्तर फिर से देखने को मिल सकता है, जबकि $4,450-4,500 एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन (resistance zone) है। अगर तेजी का मोमेंटम बना रहता है तो $4,500 का स्तर हासिल किया जा सकता है, हालांकि मजबूत डॉलर के कारण यह तेजी अचानक भागने के बजाय धीरे-धीरे आएगी।

      18 Sept 20261:18:36 PM

      Silver Price: ऑल टाइम हाई से कितनी सस्ती हो चुकी चांदी?

      Silver Price Today: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर चांदी ने 29 जनवरी को ऑल टाइम हाई बनाया था और कीमत 4,20,000 रुपए प्रति किलोग्राम के पार चली गई थी। वहीं आज चांदी की कीमत 2,42,345 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही है। यानी जनवरी से अब तक चांदी 1.77 लाख रुपए से ज्यादा सस्ती हो चुकी है।

      18 Sept 20261:15:23 PM

      सोने की कीमतें बढ़ाने में चीन समेत दुनिया के सेंट्रल बैंकों का क्या रोल?

      केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया ने बताया कि सोने की तेजी के पीछे डी-डॉलराइजेशन भी एक बड़ा कारण है। कई देश अमेरिकी डॉलर और अमेरिकी ट्रेजरी में अपनी हिस्सेदारी कम करके सोने में निवेश बढ़ा रहे हैं।

       

      चीन लगातार कई महीनों से सोने की खरीद कर रहा है और कुछ महीनों में उसकी खरीद करीब 20 टन प्रति माह तक रही है। इससे ग्लोबल गोल्ड डिमांड को सपोर्ट मिलता है।"

       

      इसके अलावा आम निवेशकों के बीच भी सोने का इस्तेमाल बदल रहा है। पहले सोने को मुख्य रूप से खपत यानी ज्वैलरी के नजरिए से देखा जाता था, लेकिन अब यह एक फाइनेंशियल एसेट के तौर पर भी तेजी से इस्तेमाल हो रहा है। मल्टी-एसेट म्यूचुअल फंडों में करीब 18-20 फीसदी तक सोने का एलोकेशन देखने को मिल रहा है।

      18 Sept 20261:13:12 PM

      Gold Silver Price Prediction: दीवाली तक कितना महंगा हो सकता है सोना-चांदी?

      केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया ने जागरण बिजनेस से खास बातचीत में बताया कि दीवाली 2026 तक ग्लोबल मार्केट में सोना 5000 डॉलर प्रति औंस के लेवल को छू सकता है।

       

      भारतीय बाजार में सोना ₹1.80 लाख के पिछले हाई को छू सकता है और उसके ऊपर भी जा सकता है, अगर रुपया मौजूदा स्तरों के आसपास रहता है। ग्लोबल मार्केट में चांदी का टारगेट 90 डॉलर प्रति औंस रहेगा। अगर चांदी 90 डॉलर तक पहुंचती है तो घरेलू बाजार में करीब ₹3 लाख का स्तर पार होने की संभावना बन सकती है।"

       

      हालांकि, यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि सोने-चांदी की कीमतें डॉलर, रुपए, ब्याज दरों, कच्चे तेल, वैश्विक तनाव और निवेश मांग जैसे कई फैक्टर से प्रभावित होती हैं।

       

      पढ़ें पूरा इंटरव्यू- Gold Silver Price Today: अब जनवरी का रिकॉर्ड तोड़ेगा सोना, चांदी भी चमकेगी; खरीदें या नहीं, अजय केडिया से समझें

      18 Sept 20261:00:26 PM

      Gold Silver Price Today: IBJA पर कितना महंगा हुआ 24, 22 और 18 कैरेट सोना?

      इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के आज दोपहर 12 बजे जारी हुए रेट्स के मुताबिक, 24 कैरेट सोना 1809 रुपए महंगा हुआ और कीमत 1,53,658 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। पिछले दिन इसकी कीमत 1,51,849 रुपए थी।

      22 कैरेट सोना 1657 रुपए महंगा हुआ। गुरुवार को इसकी कीमत 1,38,226 रुपए थी, जो आज बढ़कर 1,40,751 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई।

      वहीं, 18 कैरेट सोना आज 1357 रुपए महंगा होकर 1,15,244 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। पिछले दिन इसकी कीमत 1,13,887 रुपए थी।

      चांदी की बात करें तो इसमें जोरदार उछाल देखने को मिला। चांदी 6474 रुपए महंगी हो गई और कीमत 2,36,116 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। गुरुवार को इसकी कीमत 2,29,642 रुपए थी।


      SOURCE- IBJA

      18 Sept 202612:40:36 PM

      Gold Silver Price Today: आपके शहर में क्या हैं 24, 22 और 18 कैरेक गोल्ड के ताजा रेट?

      शहर सोना/10 ग्राम (24K) सोना/10 ग्राम (22K) सोना/10 ग्राम (18K) चांदी प्रति किलो
      नई दिल्ली ₹154,730 ₹141,836 ₹116,048 ₹241,100
      मुंबई ₹154,450 ₹141,579 ₹115,838 ₹240,660
      पटना ₹154,570 ₹141,689 ₹115,928 ₹240,750
      जयपुर ₹154,630 ₹141,744 ₹115,973 ₹240,850
      कानपुर ₹154,670 ₹141,781 ₹116,003 ₹240,850
      लखनऊ ₹154,670 ₹141,781 ₹116,003 ₹240,850
      भोपाल ₹154,800 ₹141,900 ₹116,100 ₹241,040
      इंदौर ₹154,800 ₹141,900 ₹116,100 ₹241,040
      चंडीगढ़ ₹154,630 ₹141,744 ₹115,973 ₹240,780
      रायपुर ₹154,570 ₹141,689 ₹115,928 ₹240,690
      18 Sept 202612:35:29 PM

      फेड रेट हाइक के बाद भी सोने और चांदी के दाम क्यों नहीं टूटे?

      केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया ने बताया कि फेड की ब्याज दर बढ़ने के बाद आम तौर पर सोने पर दबाव आता है। इसकी वजह यह है कि ब्याज दर बढ़ने पर बॉन्ड यील्ड आकर्षक हो जाती है और निवेशक बिना ब्याज वाले सोने की जगह बॉन्ड को प्राथमिकता दे सकते हैं। लेकिन इस बार बाजार पहले ही रेट हाइक की उम्मीद कर रहा था। यानी यह खबर पहले ही कीमतों में काफी हद तक शामिल थी। इसलिए फैसले के बाद सोने में बड़ी और टिकाऊ गिरावट नहीं आई।

       

      अंतरराष्ट्रीय बाजार में गोल्ड एक समय करीब 100 डॉलर टूटा, लेकिन जल्द ही रिकवर कर गया। भारत में सुबह सोने की कीमतों पर रुपए की मजबूती का असर पड़ा। अब बाजार आगे की दरों की दिशा और संभावित रेट कट पर नजर रख रहा है। अगर भविष्य में दरों में कटौती का दौर शुरू होता है तो इससे सोने को अतिरिक्त सपोर्ट मिल सकता है।

       

      भारतीय रिजर्व बैंक के पास 785 अरब डॉलर से ज्यादा का विदेशी मुद्रा भंडार है और रुपए को सपोर्ट मिलने से घरेलू बाजार में सोने की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार की तुलना में कुछ दबाव में रहीं। हालांकि, बाद में ग्लोबल संकेतों के कारण खरीदारी लौट आई।

       