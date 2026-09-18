बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| मिडिल ईस्ट तनाव के बीच सोने और चांदी में गिरावट का दौर खत्म होता नजर आ रहा है। आज, 18 सितंबर को सोने और चांदी कीमतों में तेजी (Gold Silver Price Today LIVE) देखने को मिल रही है। ग्लोबल मार्केट में सोना 26 डॉलर उछलकर 4400 डॉलर प्रति औंस के ऊपर कारोबार कर रहा है। चांदी में तूफानी तेजी आई और कीमत में 1.70% की तेजी देखने को मिली।

कॉमेक्स पर चांदी 67 डॉलर प्रति औंस के ऊपर कारोबार कर रही है। वहीं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोना अक्टूबर डिलीवरी वाला सोना 2094 रुपए महंगा होकर 1,54,344 रुपए प्रति 10 ग्राम (gold price today live) पर कारोबार कर रहा है। जबकि दिसंबर डिलीवरी वाली चांदी 3022 रुपए महंगी होकर 2,41,050 रुपए (silver price today live) प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही है।

एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेड रिजर्व के डिसीजन के बाद सोने और चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिल सकता है। केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया का मानना है कि दीवाली तक गोल्ड में जोरदार उछाल आएगा और जनवरी के अपने हाई लेवल के रिकॉर्ड को तोड़ सकता है। उन्होंने सोने और चांदी के टारगेट प्राइस भी दिए हैं। जागरण बिजनेस के लाइव ब्लॉग में जानें पल-पल के अपडेट....