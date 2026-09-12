Gold Price Today: सोना सस्ता हुआ या महंगा, चेक करें आपके शहर में क्या है ताजा भाव

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। Gold Price Today: सोने और चांदी की कीमतों में इस समय उथल-पुथल देखने को मिल रही है। कभी सोना अचानक सस्ता हो रहा, तो कभी एकाएक महंगा हो रहा है। आज शनिवार होने के चलते MCX पर ट्रेडिंग नहीं होगी और ना ही IBJA गोल्ड रेट का डेटा प्रकाशित करेंगे। ऐसे में बीते कल शाम को जिस स्तर पर सोने का भाव बंद हुआ था, आज 12 सितंबर को सोने का वही भाव माना जाएगा।

आइए जानते हैं कि आखिर IBJA के अनुसार सोने की क्या कीमत है और MCX पर यह कितना सस्ता होकर बंद हुआ। इसके साथ देश के विभिन्न शहरों में जैसे दिल्ली, मुंबई, पटना, जयपुर, लखनऊ से लेकर हैदराबाद तक में सोने की क्या कीमत है जानेंगे।

Gold Price Today: आज क्या है सोने की कीमत MCX पर सोने की ताजा कीमत की बात करें तो 5 अक्टूबर 2026 का गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट 0.08% सस्ता होकर 1,55,900 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ। यानी MCX पर सोने के भाव में कमी आई है।