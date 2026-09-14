Gold-Silver Prices: डेढ़ लाख के नीचे जाने की तैयारी में सोना, चांदी ₹4400 टूटी; 16 सितंबर वाले फैसले से पहले बिकवाली

नई दिल्ली। कच्चे तेल (Crude Oil Prices) की बढ़ती कीमतों और महंगाई से जुड़ी चिंताएं सोने की कीमतों (Gold Prices) पर दबाव डाल रही हैं। सोमवार दोपहर 3 बजे स्पॉट गोल्ड की कीमतें $4,300 प्रति औंस के स्तर से नीचे आ गईं। लगातार तीन हफ़्तों की गिरावट के बाद इसमें और कमी आई है। सोने की कीमत गिरकर लगभग $4,290.5 प्रति औंस हो गई, जो अगस्त-सितंबर में इसके हालिया उच्चतम स्तर से काफी कम है। गोल्ड में गिरावट की बड़ी वजह महंगाई से जुड़ी चिंता है क्योंकि निवेशक इस हफ़्ते के आखिर में फेडरल रिजर्व के पॉलिसी फ़ैसले का इंतज़ार कर रहे हैं।

एमसीएक्स पर अक्तूबर गोल्ड फ्यूचर में 1.17 फीसदी की गिरावट देखने को मिली है और 151000 पर कारोबार कर रहा है, जबकि सिल्वर 1.66 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 231078 पर ट्रेड कर रहा है। ब्याज दरें बढ़ने का डर हाल के हफ़्तों में सोने की कीमत $4,600 प्रति औंस से ऊपर चली गई थी, जिससे अब इसमें मुनाफ़ा-वसूली (प्रॉफ़िट-टेकिंग) की संभावना बन गई है, क्योंकि निवेशक बढ़ती महंगाई के चलते ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना जता रहे हैं।

रॉयटर्स के अनुसार, बाज़ार अब बुधवार को ब्याज दरों में 25-बेसिस-पॉइंट की बढ़ोतरी की लगभग 90 प्रतिशत संभावना मानकर चल रहा है। ब्याज दरें बढ़ने से सोने पर दबाव पड़ता है क्योंकि ब्याज देने वाले निवेशों की तुलना में सोना (जिससे कोई ब्याज नहीं मिलता) कम आकर्षक हो जाता है।