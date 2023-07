नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। भारत की तीसरी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनी विप्रो ने अपने स्टाफ को एआई ट्रेनिंग देने का एलान किया है। कंपनी ने अपने 2.5 लाख कर्मचारियों को एआई ट्रेनिंग देने के लिए 1 बिलियन डॉलर खर्च करेगी। कंपनी भविष्य में एआई टेक्नोलॉजी को अपने प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल करने की तैयारी कर रही है।

एआई ट्रेनिंग के साथ विप्रो अगले तीन सालों में अलग-अलग सेगमेंट के करीब 30 हजार कर्मचारियों को एक साथ काम करवाएगी।

विप्रो का कहना है कि कंपनी क्लाउड, डेटा एनालिटिक्स, कंसल्टिंग और इंजीनियरिंग टीम्स को साथ काम करवाएगी, ताकि एआई टेक्नोलॉजी को कंपनी के सभी इंटरनल ऑपरेशन और क्लाइंट सॉल्यूशन के साथ इस्तेमाल किया जा सके।

कंपनी ने एक स्टेटमेंट में कहा है कि 2.5 लाख कर्मचारियों को एआई का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करना सिखाया जाएगा। कर्मचारियों के लिए यह ट्रेनिंग अगले 12 महीनों तक चलेगी। हालांकि, इसके बाद भी कंपनी एआई के बेहतर इस्तेमाल के लिए कर्मचारियों को इस तरह की ट्रेनिंग देगी।

