कैजाद भरूचा कौन हैं? HDFC के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनने की दौड़ में सबसे आगे, CEO शशिधर जगदीशन की लेंगे जगह

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। HDFC बैंक के MD और CEO, शशिधर जगदीशन, 26 अक्टूबर, 2026 को रिटायर होने वाले हैं। हाल ही में बैंक ने उनके रिटायरमेंट की पुष्टि की, जिससे उनके उत्तराधिकारी को लेकर अटकलें शुरू हो गईं। CEO पद के लिए सबसे आगे कैज़ाद भरूचा (Who is Kaizad Bharucha) का नाम है, जो देश के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक HDFC के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर हैं।

जगदीशन के कंपनी छोड़ने के फैसले से उनके भविष्य को लेकर लगभग छह महीने से चल रही सस्पेंस खत्म हो गई है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, HDFC बैंक ने कहा, "बोर्ड ने उनके उत्तराधिकारी के चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया को समय रहते तेज़ी से आगे बढ़ाने का फैसला किया है।" HDFC बैंक का अगला CEO कौन होगा? PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, बैंक ने इस खाली जगह को भरने के लिए प्राथमिकता और सैलरी के आधार पर दो उम्मीदवारों के नाम भेजे हैं। आमतौर पर रिज़र्व बैंक इस चयन प्रक्रिया को देखता है। वह प्राथमिकता सूची की जांच करने और अपने 'फिट एंड प्रॉपर' (उपयुक्त और सही) मानदंडों के तहत उम्मीदवारों का आकलन करने के बाद लेंडर के प्रमुख के तौर पर चुने गए नाम को मंज़ूरी देता है। HDFC बैंक ने कहा कि बोर्ड ने अपनी गवर्नेंस, नॉमिनेशन और रेमुनरेशन कमेटी द्वारा मंज़ूर किए गए दो नाम भेजे हैं।

कौन हैं कैजाद भरूचा? मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कैज़ाद भरूचा MD और CEO पद के लिए एक मजबूत उम्मीदवार हैं। HDFC बैंक की इंटीग्रेशन कमेटी के सह-अध्यक्ष रहे कैज़ाद भरूचा ने कंपनी में कई अहम लीडरशिप भूमिकाएं निभाई हैं। कैजाद भरूचा की भूमिकाएं और ज़िम्मेदारियां वह 19 अप्रैल, 2023 से डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं। उनके पास बैंकिंग का लगभग चार दशकों का अनुभव है और वह 1995 में HDFC बैंक से जुड़े थे। उन्हें 2014 में इसके बोर्ड में नियुक्त किया गया था।

HDFC बैंक में, भरूचा कई तरह के बिज़नेस की देखरेख करते हैं, जिनमें कॉर्पोरेट बैंकिंग, इमर्जिंग कॉर्पोरेट्स ग्रुप, बिज़नेस बैंकिंग – वर्किंग कैपिटल, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, रूरल बैंकिंग ग्रुप, इमर्जिंग एंटरप्राइज़ेज़ ग्रुप, हेल्थकेयर फाइनेंस, सस्टेनेबल लाइवलीहुड, रिटेल एसेट्स और मॉर्गेज बिज़नेस शामिल हैं।

60 वर्षीय बैंकर 'इनक्लूसिव बैंकिंग इनिशिएटिव्स ग्रुप', 'कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी' (CSR) और 'एनवायरनमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस' (ESG) कार्यों के प्रमुख भी हैं। लीडरशिप भूमिकाएं HDFC बैंक में लगभग तीन दशकों के कार्यकाल के दौरान, उन्होंने संगठन में कई वरिष्ठ पदों पर काम किया है। बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर, उन्होंने कई तरह के पोर्टफोलियो संभाले हैं, जिनमें कॉर्पोरेट बैंकिंग, PSU, कैपिटल और कमोडिटी मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इमर्जिंग कॉर्पोरेट्स ग्रुप, बिज़नेस बैंकिंग, हेल्थकेयर फाइनेंस, एग्री-लेंडिंग, ट्रैक्टर फाइनेंसिंग, कमर्शियल व्हीकल फाइनेंस, कमर्शियल इक्विपमेंट फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस, स्पेशल ऑपरेशन्स डिपार्टमेंट और इंक्लूसिव बैंकिंग पहल शामिल हैं।