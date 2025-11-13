Language
    कौन हैं Parimal Nathwani? धीरूभाई के बाद मुकेश अंबानी के भी बहुत करीबी; रिलायंस की कामयाबी में निभाया अहम किरदार

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 03:51 PM (IST)

    रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries History) की सफलता में कई लोगों का योगदान है, जिनमें से एक परिमल नथवानी हैं। वे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में कॉर्पोरेट मामलों के डायरेक्टर हैं और उन्होंने धीरूभाई अंबानी और मुकेश अंबानी के साथ मिलकर काम किया है। उन्होंने जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए भूमि अधिग्रहण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

    परिमल नथवानी रहे हैं रिलायंस के लिए बहुत अहम

    नई दिल्ली। किसी भी बिजनेस और कंपनी को आगे बढ़ाने में कई लोगों का हाथ होता है। कई लोग मिलकर मेहनत और दिमाग लगाते हैं, तब जाकर कोई कंपनी कामयाब बनती है। मार्केट कैपिटल के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries History) के साथ भी ऐसा ही है।
    इसे शुरू किया धीरूभाई अंबानी ने और नई बुलंदियों पर लेकर गए मुकेश अंबानी। मगर इसकी ग्रोथ में कई और लोगों का भी हाथ है। इन्हीं में से एक हैं परिमल नथवानी (Parimal Nathwani)। रिलायंस की ग्रोथ में क्या है उनका योगदान, आइए जानते हैं।

    राज्यसभा सांसद हैं नथवानी

    परिमल धीरजलाल नथवानी एक भारतीय राजनीतिज्ञ और उद्योगपति हैं। वे 2020 के राज्यसभा चुनावों के बाद से आंध्र प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं। इससे पहले 2008-2020 तक झारखंड से राज्यसभा सांसद रहे हैं।

    रिलायंस में क्या है जिम्मेदारी

    नथवानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में कॉर्पोरेट मामलों के डायरेक्टर हैं। उन्होंने धीरूभाई अंबानी और मुकेश अंबानी के साथ मिलकर काम किया है और गुजरात के जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए भूमि अधिग्रहण में भी शामिल रहे हैं।
    नथवानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के कई प्रोजेक्ट्स को लीड किया है। इनमें भूमि अधिग्रहण और रिटेल प्लेटफॉर्म्स की स्थापना के साथ-साथ गुजरात में रिलायंस जियो का रोल-आउट शामिल है।

    नथवानी ने भूमि अधिग्रहण में आने वाली दिक्कतों को दूर करने और जामनगर रिफाइनरी की स्थापना में सहायता करने में अहम भूमिका निभाई। इससे रिलायंस के बॉस ने नथवानी को अहमदाबाद बुलवा लिया। उन्होंने पेट्रोलियम रिटेल शॉप्स की स्थापना और जामनगर विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना में भी अहम भूमिका निभाई। नथवानी गुजरात और अन्य जगहों पर रिलायंस इंडस्ट्रीज का चेहरा बन गए।

    धीरूभाई और मुकेश अंबानी के बेहद करीबी

    नथवानी को धीरूभाई और मुकेश अंबानी का बेहद करीबी माना जाता है। वे पहले धीरूभाई और बाद में मुकेश अंबानी के साथ मिलकर काम करते रहे हैं। उन्होंने देश भर में गैस ट्रांसपोर्टेशन पाइपलाइन नेटवर्क में योगदान दिया, रिलायंस इन्फोकॉम के लिए एक टेलीकॉम नेटवर्क को तैयार किया और रिलायंस समूह के लिए एक कंज्यूमर रिटेल चेन बनाने में मदद की।

    टॉप मैनेजमेंट का हिस्सा

    नथवानी रिलायंस ग्रुप के कॉर्पोरेट मामलों और गुजरात, दिल्ली और मध्य प्रदेश स्थित कारोबार के इंडस्ट्रियल रिलेशंस के प्रभारी बने रहे। वे आरआईएल के टॉप मैनेजमेंट का हिस्सा हैं। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार, उनकी संपत्ति 396 करोड़ रुपये से अधिक है।

