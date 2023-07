गलत खाते में पैसा हो गया है ट्रांसफर तो तुरंत करें ये काम, पैसा वापस मिलने में मिलेगी मदद

अगर पैसा गलत खाते में ट्रांसफर हो गया है तो आपको सबसे पहले अपनी होम ब्रांच में जाकर मैनेजर को पूरे मामले के बारे में बताना है। इसके अलावा आप कस्टमर केयर नंबर और ईमेल पर शिकायत कर सकते हैं। बता दें पैसा ट्रांसफर करते समय अगर गलत खाते में चला जाता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी खाताधारक की होती है।

पैसा ट्रांसफर करते समय डिटेल को जरूर वेरिफाई करें।

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। आज के समय में ज्यादातर लोग लेनदेन के लिए ऑनलाइन माध्यम का उपयोग करते हैं। कई बार देखा जाता है कि लोगों की ओर से सावधानियां बरतने के बावजूद भी पैसा गलत खाते में चला जाता है। ऐसे में लोग काफी परेशान हो जाते हैं कि पैसा कैसे वापस मिलेगा? गलत खाते में पैसा ट्रांसफर पर क्या करें? अगर गलती से किसी और के खाते में पैसा चला गया है तो सबसे पहले आपको आपको अपने बैंक की होम ब्रांच से संपर्क करना होगा और पूरे मामले की जानकारी देनी। इसके बदले में बैंक की ओर से आपको रिक्वेस्ट नंबर और कंप्लेंट नंबर मिलेगा। इसके अलावा आप कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करके मामले की जानकारी दे सकते हैं। पैसा कैसे मिलेगा वापस? अगर पैसा किसी ऐसे अकाउंट में गया है, जो मौजूद नहीं हो ते पैसा तुरंत आपके खाते में वापस आ जाएगा। वहीं, पैसा अगर किसी ऐसे खाते में चला गया है जो पूरी तरह से मान्य है। ऐसे में गलत लेनदेन की पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। एसबीआई की ओर से किए गए एक ट्विट में कहा गया था कि जिस खाते में आप पैसा भेज रहे हैं तो उसकी डिटेल वैरिफाई करने की पूरी जिम्मेदारी आपकी है। होम ब्रांच केवल पैसा दिलवाने में आपकी मदद कर सकता है, लेकिन उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। डिजिटल पैसा ट्रांसफर करते समय बरते सावधानी डिजिटली लेनदेन करते समय हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए और लेनदेन के लिए पिन डालने से पहले पूरी डिटेल को एक बार अच्छे से वेरिफाई कर लेना चाहिए। डिटेल वेरिफाई करते समय हमेशा अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक का नाम आदि डिटेल का मिलान कर लेना चाहिए। अगर पैसा यूपीआई एप से भेज रहे हैं तो मोबाइल नंबर को एक बार वेरिफाई करें।

