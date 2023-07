क्या होता Nil ITR? कैसे क्रेडिट प्रोफाइल बनाने में करता मदद, जानिए इसके फायदे से लेकर पात्रता तक की सभी डिटेल

What is Nil ITR ऐसे टैक्सपेयर्स जिनकी आय इनकम टैक्स की छूट की सीमा से कम होती है उन्हें Nil ITR फाइल करना होता है। इसे जीरो आईटीआर भी कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे आपकी क्रेडिट प्रोफाइल बनती है। इसके साथ ही कई और फायदे मिलते हैं जिनके बारे में हम इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं।

आईटीआर जमा करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है।

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। वित्त वर्ष 2022-23 (असेसमेंट ईयर 2023-24) में अगर आपकी आय इनकम टैक्स छूट की सीमा से कम रही है तो आपके लिए इनकम टैक्स भरना अनिवार्य नहीं है। इनकम टैक्स छूट की सीमा आपकी ओर से चुनी गई टैक्स रिजीम पर निर्भर करती है। अगर किसी व्यक्ति ने पुरानी टैक्स रिजीम चुनी है तो उसकी आयकर की छूट सीमा 5 लाख रुपये होगी। वहीं, नई टैक्स रिजीम में ये सीमा 7 लाख रुपये है। लेकिन इनकम छूट की सीमा के नीचे आय होने पर भी Nil ITR भरा जा सकता है। आइए जानते हैं... क्या होता है NIL ITR? वे टैक्सपेयर्स जिनकी टैक्स की देनदारी शून्य होती हैं, उनकी ओर से फाइल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न को NIL ITR कहा जाता है। जब भी किसी टैक्सपेयर की आय इनकम टैक्स की छूट की सीमा से कम होती है तो उन पर टैक्स शून्य बनता है। NIT ITR फाइल करने के फायदे आसानी से लोन जब भी लगातार आईटीआर फाइल करता है तो यह इस बात का सबूत होता है कि व्यक्ति की ओर से आय अर्जित की जा रही है। इससे आपकी क्रेडिट प्रोफाइल बनती है। वीजा कई देशों का वीजा लेने के लिए आईटीआर की आवश्यकता होती है। इस कारण अगर आप विदेश जाने की योजना बना रहे हैं तो अपना आईटीआर भरना शुरू कर दें। इससे आपके लिए वीजा लेना आसान हो जाएगा। टीडीएस फॉर्म 15जी/एच जमा करने से वित्तीय संस्थानों द्वारा टीडीएस कटौती को रोका जा सकेगा। लेकिन अगर किसी कारण से फॉर्म समय पर दाखिल नहीं किया जा सका, तो Nil ITR के जरिए आप रिफंड पा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक वित्त वर्ष में विदेश यात्रा पर दो लाख रुपये और बिजली बिल पर एक लाख से अधिक खर्च करते हैं तो भी आपको आईटीआर भरना आवश्यक है।

