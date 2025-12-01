Language
    क्या है Black Friday Sale, इसमें कंपनियां क्यों देती हैं 70% तक डिस्काउंट? हैरान कर देंगे इस साल के आंकड़े

    Updated: Mon, 01 Dec 2025 05:43 PM (IST)

    'ब्लैक फ्राइडे सेल' का क्रेज भारत में तेजी से बढ़ रहा है। खास बात है कि इस साल स्पेशल सेल्स वीक के दौरान आने वाले आर्डर की संख्या सालाना आधार पर 27 प्रतिशत बढ़ गई है। फैशन और उससे जुड़े प्रोडक्ट्स की कैटेगरी सबसे ज्यादा 34 लाख से अधिक आर्डर आए।

    नई दिल्ली। देश में इस साल की 'ब्लैक फ्राइडे सेल' (Black Friday Sale) को लेकर जबरदस्त क्रेज है। इस दौरान ऑनलाइन खरीदारी में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। ई-कामर्स प्लेटफार्म को सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड कराने वाली कंपनी यूनिकॉमर्स ने कहा है कि इस विशेष बिक्री सप्ताह के दौरान आने वाले आर्डर की संख्या सालाना आधार पर 27 प्रतिशत बढ़ गई है। आइये आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ब्लैक फ्राइडे सेल और इसमें जबरदस्त डिस्काउंट क्यों ऑफर किया जाता है।

    क्या है 'ब्लैक फ्राइडे सेल'

    'ब्लैक फ्राइडे' अमेरिका में खरीदारी की एक सालाना परंपरा है जो 'थैंक्सगिविंग डे' के अगले दिन से शुरू होती है। यह सामानों पर भारी छूट वाली बिक्री के लिए जानी जाती है। भारत में भी पिछले कुछ वर्षों में ऑनलाइन खरीदारी के बढ़ते चलन के साथ ब्लैक फ्राइडे सेल की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है।

    इन सामानों की बिक्री सबसे ज्यादा

    -इस साल ब्लैक फ्राइडे सेल में हुई सामानों की बिक्री के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि एफएमसीजी कैटेगरी, विशेषकर सेहतमंद खाद्य उत्पाद, ने सबसे तेज 83 प्रतिशत की सालाना वृद्धि दर्ज की।

    -कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर सेगमेंट में 77 प्रतिशत और घरेलू डेकोरेटिव सेगमेंट में 63 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

    -फैशन और उससे जुड़े प्रोडक्ट्स की कैटेगरी सबसे बड़े सेगमेंट के रूप में बनी हुई है, जिसमें 34 लाख से अधिक आर्डर आए। ग्राहक आधार में भी दिलचस्प बदलाव देखने को मिला।

    इसमें पहली श्रेणी के शहरों का कुल बिक्री में लगभग 40 प्रतिशत, दूसरी श्रेणी के शहरों का 23 प्रतिशत और तीसरी श्रेणी के शहरों का 37 प्रतिशत हिस्सा रहा। कंपनी ने कहा कि ब्लैक फ्राइडे से ही जुड़ी आनलाइन-केंद्रित सेल 'साइबर मंडे' भी भारतीय उपभोक्ताओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है। दोनों मिलकर देश में उभरते 'साइबर सप्ताह' की अवधारणा को आकार दे रहे हैं, जो ई-कॉमर्स कंपनियों की प्रचार रणनीतियों में महत्वपूर्ण स्थान बना चुकी है।

    (एजेंसी इनपुट के साथ)

