क्या है Black Friday Sale, इसमें कंपनियां क्यों देती हैं 70% तक डिस्काउंट? हैरान कर देंगे इस साल के आंकड़े

नई दिल्ली। देश में इस साल की 'ब्लैक फ्राइडे सेल' (Black Friday Sale) को लेकर जबरदस्त क्रेज है। इस दौरान ऑनलाइन खरीदारी में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। ई-कामर्स प्लेटफार्म को सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड कराने वाली कंपनी यूनिकॉमर्स ने कहा है कि इस विशेष बिक्री सप्ताह के दौरान आने वाले आर्डर की संख्या सालाना आधार पर 27 प्रतिशत बढ़ गई है। आइये आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ब्लैक फ्राइडे सेल और इसमें जबरदस्त डिस्काउंट क्यों ऑफर किया जाता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

क्या है 'ब्लैक फ्राइडे सेल' 'ब्लैक फ्राइडे' अमेरिका में खरीदारी की एक सालाना परंपरा है जो 'थैंक्सगिविंग डे' के अगले दिन से शुरू होती है। यह सामानों पर भारी छूट वाली बिक्री के लिए जानी जाती है। भारत में भी पिछले कुछ वर्षों में ऑनलाइन खरीदारी के बढ़ते चलन के साथ ब्लैक फ्राइडे सेल की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है।