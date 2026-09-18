Warren Buffett: 96 की उम्र में रिटायर सबसे बड़ा 'बिग बुल', 61 साल तक बनाया शेयरों से पैसा; कमा लिए 96 लाख करोड़

नई दिल्ली। दुनिया के सबसे मशहूर इन्वेस्टर वॉरेन बफे, बर्कशायर हैथवे के चेयरमैन का पद छोड़ रहे हैं। $1 ट्रिलियन की वैल्यू वाली इस कंपनी को वे 1965 से चला रहे हैं। 96 साल के इस दिग्गज इन्वेस्टर ने 18 सितंबर को शेयरहोल्डर्स को लिखे एक लेटर में इस फैसले की घोषणा की। कंपनी ने एक अलग एलान में कहा कि बफे तुरंत प्रभाव से चेयरमैन एमेरिटस बन जाएंगे, लेकिन बोर्ड में डायरेक्टर बने रहेंगे।

बर्कशायर ने बताया कि उनके बेटे, हॉवर्ड बफे, लंबे समय से चले आ रहे उत्तराधिकार प्लान के तहत उनकी जगह चेयरमैन बनेंगे। सुसान डेकर लीड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर बनी रहेंगी। कंपनी ने और क्या कहा? बर्कशायर के बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स की ओर से चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव ऑफ़िसर ग्रेग एबेल ने कहा, "अमेरिकी बिज़नेस के इतिहास में बर्कशायर और उसके मालिकों पर वॉरेन का असर बेमिसाल है। वॉरेन बफे ने जो कल्चर बनाया और जिन मूल्यों को बढ़ावा दिया, वे बर्कशायर के केंद्र में बने रहेंगे और हॉवर्ड उनके संरक्षक होंगे। हम हॉवर्ड के आभारी हैं कि वे अपनी नई भूमिका में बर्कशायर के प्रति देखभाल, अनुशासन और गहरी समझ लेकर आएंगे, और हम सू डेकर के भी आभारी हैं कि उन्होंने लीड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर लगातार लीडरशिप दी और अहम योगदान दिया।”