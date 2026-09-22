अनिल अग्रवाल की वेदांता बनी भारत की दूसरी सबसे बड़ी SEZ एक्सपोर्ट कंपनी, 60 देशों में बजा डंका! जेब में आए $3.5 अरब

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: दिग्गज मेटल कंपनी वेदांता एल्युमिनियम (Vedanta Aluminium) के निर्यात के मोर्चे पर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कंपनी विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) से माल का निर्यात करने वाली भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। वित्त वर्ष 2026 में कंपनी ने लगभग 3.5 अरब डॉलर का भारी-भरकम निर्यात किया है।

60 देशों में बजा डंका मार्च 2026 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान, भारत के कुल SEZ माल निर्यात में अनिल अग्रवाल (Anil Agarwal) की वेदांता एल्युमिनियम की हिस्सेदारी लगभग 6% रही। कंपनी का यह शानदार प्रदर्शन ओडिशा के झारसुगुड़ा (Jharsuguda) स्थित इसकी SEZ फैसिलिटी की बदौलत संभव हो पाया है। वेदांता ने भारत से दुनिया के 60 से अधिक देशों में अपने उत्पाद भेजे हैं। इसके प्रमुख बाजारों में यूरोप, अमेरिका (US), जापान और दक्षिण पूर्व एशिया (Southeast Asia) के देश शामिल हैं।

कंपनी से साफ की तस्वीर वेदांता एल्युमीनियम ने सोमवार को कहा कि वह स्पेशल इकोनॉमिक जोन (SEZ) से सामान निर्यात करने वाली भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है, जिसने FY26 में लगभग 3.5 अरब डॉलर का निर्यात किया। मार्च 2026 में खत्म हुए फाइनेंशियल ईयर के दौरान, ओडिशा के झारसुगुडा में कंपनी की SEZ फैसिलिटी का भारत के कुल SEZ सामान निर्यात में लगभग 6 प्रतिशत हिस्सा था। वेदांता एल्युमीनियम का निर्यात यूरोप, अमेरिका, जापान और दक्षिण-पूर्व एशिया के बाजारों सहित 60 से ज्यादा देशों में ग्राहकों तक पहुंचता है।

एल्युमीनियम प्रोडक्ट्स से एक्सपोर्ट को बढ़ावा कंपनी के एक्सपोर्ट बास्केट में प्राइमरी और वैल्यू-एडेड एल्युमीनियम प्रोडक्ट्स शामिल हैं, जैसे कि बिलेट्स, वायर रॉड्स, रोल्ड प्रोडक्ट्स, प्राइमरी फाउंड्री अलॉय और इंगॉट्स, साथ ही इसकी लो-कार्बन 'रेस्टोरा' एल्युमीनियम रेंज भी। ये प्रोडक्ट्स ऑटोमोटिव, एयरोस्पेस, इलेक्ट्रिकल, कंस्ट्रक्शन और पैकेजिंग जैसे सेक्टर की जरूरतों को पूरा करते हैं, साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, एल्युमीनियम इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सेंटर्स जैसे उभरते हुए क्षेत्रों में भी इनका इस्तेमाल होता है।