Varanasi Airport पर पार्किंग के लिए नहीं पड़ेगी कैश की जरूरत, FASTag से चुटकियों में कट जाएगा पैसा

Varanasi Airport पर एयरटेल पेमेंट बैंक और पार्क+ की ओर से एक स्मार्ट पार्किंग सॉल्यूशन पेश किया गया है जिसकी मदद से FASTag से ही पार्किंग की फीस कट जाएगी और लोगों को पार्किंग की फीस चुकाने के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। इससे लोगों के समय की भी बचत होगी और मूवमेंट तेज हो जाएगा। (जागरण फाइल फोटो)

वाराणासी एयरपोर्ट पर फास्टैग से कटेगी पार्किंग फीस।

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। एयटेल पेमेंट बैंक की ओर से पर्किंग कंपनी पार्क+ (Park+) के साथ वाराणासी के लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पर फास्टैग आधारित स्मार्ट पार्किंग सॉल्यूशन उपलब्ध कराने के लिए साझेदारी की गई है। बात दें, एयरटेल पेमेंट बैंक भी फास्टैग जारी करने का काम करती है। फास्टैग आधारित स्मार्ट पार्किंग सॉल्यूशन एक कैशलेस पेमेंट सिस्टम है, जिसमें गाड़ियों को एयरपोर्ट पर पार्क करने पर ऑटोमेटिक पेमेंट हो जाता है। इससे पार्किंग जोन में भुगतान तेज हो जाता है और समय की भी काफी बचत होती है। तेज हो जाएगा पार्किंग फीस का भुगतान मौजूदा समय में एयरपोर्ट पर पार्किंग का भुगतान करने में काफी समय लगता है और इस कारण गाड़ियों की मूवमेंट भी काफी धीमी हो जाती है। कंपनी की ओर से बयान जारी कर कहा गया कि लोग अब आसानी से FASTag के जरिए वाराणासी एयरपोर्ट पर भुगतान कर सकते हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक के सीओओ गणेश अनंतनारायणन की ओर से साझेदारी पर कहा गया कि इस साझेदारी का उद्देश्य ग्राहकों को एक अच्छा और सुविधाजनक अनुभव प्रदान करना है। साथ ही कहा कि दोनों संस्थाएं देश भर में प्रमुख पार्किंग स्थलों पर कतारों में लगने वाले समय को कम करके भुगतान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए मिलकर काम कर रही हैं और जल्द ही इस सेवा को अन्य शहर के हवाई अड्डों पर भी लाइव कर दिया जाएगा। इससे यात्रियों के समय की काफी बचत होगी। क्या है Park+? पार्क+ एक मोबाइल ऐप है जो कि पार्किंग के सॉल्यूशन उपलब्ध कराता है। कंपनी दिल्ली एनसीआर, बेंगलुरु और मुंबई के साथ 25 शहरों में 2500 से ज्यादा ऑफिस, मॉल, सोसायटियों में पार्किंग सेवाएं उपलब्ध कराता है। पार्क+ की स्थापना अमित लखोटिया द्वारा 2019 में की गई थी। इसमें सिकोइया कैपिटल और मैट्रिक्स पार्टनर्स जैसी निवेशकों की ओर से निवेश किया गया है।

Edited By: Abhinav Shalya