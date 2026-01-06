चीन-ताइवान को टक्कर देने की तैयारी में यूपी, योगी सरकार ने किया ऐलान, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से जुड़ा है प्लान

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश सरकर ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री और उससे संबंधित कंपनियों को राज्य में आकर्षित करने के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। दरअसल, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने मंगलवार को राज्य में 3,000 करोड़ रुपये या उससे अधिक का निवेश करने को इच्छुक सेमीकंडक्टर कंपनियों को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन योजनाओं को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य उच्च स्तरीय विनिर्माण को बढ़ावा देना और बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करना है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि मंत्रिपरिषद के समक्ष 14 प्रस्ताव रखे गए थे, जिनमें से 13 प्रपोजल को मंजूरी मिल गई है।