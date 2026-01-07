Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    क्या टैरिफ पर ट्रंप की होगी हार? भारत के साथ ट्रेड डील के बीच आने वाला है सर्वोच्च फैसला, करीब आ गई तारीख

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 12:04 PM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1977 के इमरजेंसी पावर कानून का इस्तेमाल करके कई देशों पर भारी-भरकम टैरिफ लगाए हैं, और इस फैसले को अमेरिकी अदालत मे ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    नई दिल्ली। शुक्रवार, 9 जनवरी का दिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए काफी अहम रहने वाला है, क्योंकि इस दिन को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 'ओपिनियन डे' तय किया है, और इसी दिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ (Trump Tariff) की कानूनी वैधता पर फैसला सुनाया जाएगा। एजेंसी और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हालांकि कोर्ट ने यह नहीं बताया है कि कौन से फैसले सुनाए जाने की तैयारी है, बस इतनी जानकारी दी गई है कि जब जज बेंच पर बैठेंगे तो बहस वाले मामलों में फैसले सुनाए जा सकते हैं।

    दरअसल, यह मामला प्रेसिडेंट ट्रंप के 1977 के इमरजेंसी पावर कानून का इस्तेमाल करके ज़्यादातर इंपोर्ट पर 10-50 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने से जुड़ा है, जिसमें चीन, कनाडा और मैक्सिको से आने वाले सामान पर एक्स्ट्रा ड्यूटी और भारत जैसे पार्टनर देशों के साथ ट्रेड पर असर डालने वाले ज़्यादा टैरिफ शामिल हैं।

    ट्रंप ने इन दलीलों के साथ लगाया टैरिफ

    ट्रंप प्रशासन ने टैरिफ से जुड़े इन कदमों को ट्रेड असंतुलन से लेकर फेंटानिल तस्करी जैसी राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के आधार पर सही ठहराया। यह मामला निचली अदालतों के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिसमें कहा गया था कि ट्रंप द्वारा इस कानून का इस्तेमाल कानून के तहत दी गई अथॉरिटी से ज़्यादा था।

    निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा केस

    नवंबर में हुई सुनवाई के दौरान, कंजर्वेटिव और लिबरल दोनों तरह के जजों ने यह सवाल उठाया कि क्या इमरजेंसी कानून का मकसद इतने बड़े, पूरी इकॉनमी पर लागू होने वाले ट्रेड उपायों को सपोर्ट करना था। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई तेज़ी से की, जिससे यह उम्मीद बढ़ गई कि फैसला जल्द ही आ सकता है, हालांकि जज आने वाले हफ्तों में और राय जानने के लिए दिन तय करके फैसले में देरी भी कर सकते हैं।

    US सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भारत की नजर

    ट्रंप टैरिफ के मुद्दे पर आने वाले इस फैसले पर भारत समेत प्रमुख देशों की नज़र है। खास बात है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐसे वक्त में आ रहा है जब भारत अमेरिका के साथ टैरिफ विवाद को लेकर ट्रेड डील पर बातचीत कर रहा है।

    ये भी पढ़ें- Union Budget 2026: किस वित्त मंत्री ने सबसे ज्यादा बार पेश किया है देश का बजट? सीतारमण-मनमोहन भी इनसे पीछे

    दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारतीय निर्यात पर 50 फीसदी टैरिफ लगाया है। इसमें 25% अतिरिक्त टैरिफ, रूस से तेल खरीदने के चलते थोपा है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करता है तो टैरिफ और बढ़ाया जा सकता है।