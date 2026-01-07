क्या टैरिफ पर ट्रंप की होगी हार? भारत के साथ ट्रेड डील के बीच आने वाला है सर्वोच्च फैसला, करीब आ गई तारीख

नई दिल्ली। शुक्रवार, 9 जनवरी का दिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए काफी अहम रहने वाला है, क्योंकि इस दिन को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 'ओपिनियन डे' तय किया है, और इसी दिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ (Trump Tariff) की कानूनी वैधता पर फैसला सुनाया जाएगा। एजेंसी और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हालांकि कोर्ट ने यह नहीं बताया है कि कौन से फैसले सुनाए जाने की तैयारी है, बस इतनी जानकारी दी गई है कि जब जज बेंच पर बैठेंगे तो बहस वाले मामलों में फैसले सुनाए जा सकते हैं।

दरअसल, यह मामला प्रेसिडेंट ट्रंप के 1977 के इमरजेंसी पावर कानून का इस्तेमाल करके ज़्यादातर इंपोर्ट पर 10-50 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने से जुड़ा है, जिसमें चीन, कनाडा और मैक्सिको से आने वाले सामान पर एक्स्ट्रा ड्यूटी और भारत जैसे पार्टनर देशों के साथ ट्रेड पर असर डालने वाले ज़्यादा टैरिफ शामिल हैं।

ट्रंप ने इन दलीलों के साथ लगाया टैरिफ ट्रंप प्रशासन ने टैरिफ से जुड़े इन कदमों को ट्रेड असंतुलन से लेकर फेंटानिल तस्करी जैसी राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के आधार पर सही ठहराया। यह मामला निचली अदालतों के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिसमें कहा गया था कि ट्रंप द्वारा इस कानून का इस्तेमाल कानून के तहत दी गई अथॉरिटी से ज़्यादा था।

निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा केस नवंबर में हुई सुनवाई के दौरान, कंजर्वेटिव और लिबरल दोनों तरह के जजों ने यह सवाल उठाया कि क्या इमरजेंसी कानून का मकसद इतने बड़े, पूरी इकॉनमी पर लागू होने वाले ट्रेड उपायों को सपोर्ट करना था। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई तेज़ी से की, जिससे यह उम्मीद बढ़ गई कि फैसला जल्द ही आ सकता है, हालांकि जज आने वाले हफ्तों में और राय जानने के लिए दिन तय करके फैसले में देरी भी कर सकते हैं।