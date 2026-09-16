US Fed Rate Hike: फेड ने 2023 के बाद पहली बार बढ़ाई ब्याज दर, 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी; आज भारत में दिखेगा असर
US Interest Rate 2026: अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने 2023 के बाद पहली बार ब्याज दरों में 25 बेसिस ...और पढ़ें
HighLights
फेडरल रिजर्व ने 2023 के बाद पहली बार ब्याज दरें बढ़ाईं।
ब्याज दरें 25 बेसिस पॉइंट बढ़कर 3.75% से 4% हुईं।
बढ़ती महंगाई के कारण वैश्विक बाजारों और भारत पर असर।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने 2023 के बाद पहली बार ब्याज दर बढ़ाने का फैसला किया है, जिसके बाद फेडरल फंड्स रेट 25 बेसिस पॉइंट बढ़कर 3.75% से 4% की नई लक्ष्य सीमा में पहुंच गई है। यह फैसला महंगाई के लगातार ऊंचे स्तर के बीच लिया गया है।
अगस्त में अमेरिका की उपभोक्ता महंगाई दर 3.4% रही, जो फेड के 2% लक्ष्य से काफी ऊपर है। फेड की सितंबर बैठक 15-16 सितंबर को हुई और बाजार पहले से ही 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहा था। इससे अमेरिका में कर्ज की लागत बढ़ सकती है और इसका असर वैश्विक बाजारों, डॉलर, सोना और अन्य परिसंपत्तियों पर भी देखने को मिल सकता है।
फेड रिजर्व के इस फैसला का असर भारत समेत दुनिया भर के शेयर बाजार पर पड़ेगा। साथ ही, क्रूड ऑयल और सोने-चांदी की कीमतों पर भी पड़ेगा। इसका सीधा असर कल यानी गुरुवार को दिखाई देगा।
Federal Reserve issues #FOMC statement: https://t.co/hnwMHT0JTL— Federal Reserve (@federalreserve) September 16, 2026
2026 में भी फिर बढ़ सकती है ब्याज दर
सेबी रजिस्टर्ड मार्केट एंड कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता ने बताया कि,
"अमेरिकी फेडरल रिजर्व के नए FOMC डॉट प्लॉट ने संकेत दिया है कि 2026 में ब्याज दरों में और बढ़ोतरी हो सकती है। 18 अधिकारियों में से 16 अधिकारियों ने 2026 में कम से कम एक और रेट हाइक का अनुमान जताया है। इनमें चार अधिकारियों ने पूरे साल में कुल 75 बेसिस पॉइंट तक बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है।"
फेड के अनुमानों में 2026 के अंत तक फेड फंड्स रेट का मीडियन अनुमान 4.1% और 2027 के लिए भी 4.1% रखा गया है। वहीं, लंबी अवधि की मीडियन दर 2% पर अपरिवर्तित है। रोजगार बाजार को लेकर फेड ने 2026 और 2027, दोनों के लिए बेरोजगारी दर का मीडियन अनुमान 4.1% रखा है।
अमेरिकी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ को लेकर भी अनुमान मजबूत हुआ है। 2026 में GDP ग्रोथ 2.3% और 2027 में 2.4% रहने का अनुमान है। डॉट प्लॉट फेड अधिकारियों के ब्याज दर संबंधी अनुमान दिखाता है, हालांकि ये भविष्य की पक्की नीति नहीं होते।