Upcoming IPO: इस हफ्ते बैंक से लेकर सोलर कंपनी तक का आएगा आईपीओ, निवेशकों के पास कमाई के बंपर मौके

Upcoming IPO This Week उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ 12 जुलाई से आम निवेशकों के लिए खुलने जा रहा है। 14 जुलाई तक इस आईपीओ में निवेशक पैसे लगा सकते हैं। ये आईपीओ पूरी तरह से एक फ्रैश इश्यू होगा। इसके अलावा 3 अन्य एसएमई आईपीओ भी इस हफ्ते बाजार में आने वाले हैं। ( फाइल - जागरण फोटो)

कल उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ खुलने जा रहा है।

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। भारतीय शेयर बाजार में इस हफ्ते आईपीओ को लेकर काफी हलचल रहने वाली है। करीब चार आईपीओ खुलने जा रहे हैं। इस कारण आईपीओ में पैसा लगाने का मौका ढूंढ रहे निवेशकों को कई मौके मिलेंगे। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक (Utkarsh Small Finance Bank) उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ 12 जुलाई को खुलने जा रहा है। इसका प्राइस बैंड 23 से 25 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। 500 करोड़ रुपये का ये इश्यू 14 जुलाई को बंद हो जाएगा। इसकी एंकर बुक 11 जुलाई को खुलेगी। बैंक ने 75 प्रतिशत हिस्सा क्यूआईबी के लिए रिजर्व किया हुआ है। 15 प्रतिशत हिस्सा एचएनआई और 10 प्रतिशत हिस्सा रिटेल निवेशकों के लिए रिजर्व किया हुआ है। यह आईपीओ पूरी तरह से फ्रैश इश्यू होगा। इस आईपीओ के जरिए मिलने वाला सारा पैसा का उपयोग भविष्य की कैपिटल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए टियर - 1 कैपिटल बेस को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। अन्य आईपीओ बाकी के अन्य तीन आईपीओ एसएमई होने वाले हैं। काका इंडस्ट्रीज का आईपीओ 10 जुलाई को खुल गया है। कंपनी के इश्यू का साइज 21.23 करोड़ रुपये हो गया है और इसका प्राइस बैंड 55 से 58 रुपये प्रति शेयर रखा गया है। ये आईपीओ पूरा फ्रैश इश्यू होगा। ये 12 जुलाई तक आम निवेशकों के लिए खुला रहेगा। एक अन्य एसएमई आईपीओ अहसोलर टेक्नोलॉजीज भी 10 जुलाई को खुलने जा रहा है और 13 जुलाई तक खुला रहेगा। इसका प्राइस बैंड 157 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। ये आईपीओ 13 जुलाई को बंद होगा। इसके अलावा सर्विस केयर का आईपीओ 14 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक खुला रहेगा। इस इश्यू में करीब 30.86 लाख शेयरों की बिक्री की जाएगी।

