MSMEs निर्यातकों के लिए सरकार का बड़ा फैसला, 20000 करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी स्कीम के विस्तार को दी मंजूरी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बुधवार को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने MSMEs समेत पात्र निर्यातकों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए 20,000 करोड़ रुपये की लागत खर्च के साथ क्रेडिट गारंटी स्कीम (Credit Guarantee Scheme) के विस्तार को मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) के माध्यम से मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन को 100% क्रेडिट गारंटी कवरेज प्रदान करना है। इससे MSMEs क्षेत्र समेत पात्र निर्यातकों को ₹20,000 करोड़ तक की अतिरिक्त लोन सुविधाएं प्रदान करने में मदद मिलेगी।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ब्रीफिंग के दौरान कहा, "पिछले डेढ़ महीनों में विभिन्न मंत्रालयों और संबंधित विभागों के बीच निर्यातकों के साथ गहन परामर्श हुआ है। उनकी ओर से एक स्पष्ट सिफारिश यह आई है कि सरकार ऋण की लागत, ऋण की राशि और ऋण की अवधि को उल्लेखनीय रूप से कम करने के लिए कदम उठाए।"