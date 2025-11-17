Language
    अक्टूबर में न घटी और न ही बढ़ी बेरोजगारी दर, सरकार ने जारी की सर्वेक्षण रिपोर्ट; ऐसे रहे आंकड़े

    By Jagran News Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 07:14 PM (IST)

    सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर में भारत की बेरोजगारी दर 5.2% पर स्थिर रही। ग्रामीण बेरोजगारी में मामूली गिरावट आई है, जबकि शहरी बेरोजगारी में थोड़ी वृद्धि हुई है। महिला बेरोजगारी दर में भी गिरावट दर्ज की गई है। श्रमिक जनसंख्या अनुपात और श्रम बल भागीदारी दर में वृद्धि हुई है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के बीच।

    नई दिल्ली, पीटीआई। सरकार की ओर से सोमवार को बेरोजगारी दर (unemployment rate) को लेकर आंकड़े जारी किए गए। अक्टूबर में भारत की बेरोजगारी दर 5.2% पर रही है। यही दर सितंबर में भी थी। यानी बेरोजगारी दर न तो बढ़ी है और न ही घटी है।

    सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के अनुसार, सितंबर में बेरोजगारी दर (UR) 5.2 प्रतिशत, अगस्त में 5.1 प्रतिशत, जुलाई में 5.2 प्रतिशत और मई व जून में 5.6 प्रतिशत थी। मई 2025 में जारी पहले PLFS बुलेटिन के अनुसार, अप्रैल में UR 5.1 प्रतिशत थी।

    बयान के अनुसार, ग्रामीण बेरोजगारी दर में मामूली गिरावट, जो सितंबर 2025 में 4.6 प्रतिशत से घटकर अक्टूबर 2025 में 4.4 प्रतिशत हो गई है, तथा शहरी बेरोजगारी दर में 6.8 प्रतिशत से बढ़कर 7.0 प्रतिशत होने के परिणामस्वरूप 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों में बेरोजगारी की दर में समग्र स्थिरता आई है।

    ग्रामीण बेरोजगारी में मामूली गिरावट आई है। सितंबर 2025 में यह दर 4.6% थी जो अक्टूबर 2025 में 4.4% हो गई। हालांकि, सोमवार को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 6.8% से बढ़कर 7% हो गई। इसी अवधि में महिला बेरोजगारी दर 5.5% से घटकर 5.4% हो गई।

    ग्रामीण महिलाओं में बेरोजगारी दर में सितंबर 2025 के 4.3 प्रतिशत से अक्टूबर 2025 में 4.0 प्रतिशत तक की गिरावट ने मुख्य रूप से समग्र महिला बेरोजगारी दर में गिरावट में योगदान दिया।

    पुरुषों में, बेरोजगारी दर पिछले महीने की तुलना में अक्टूबर 2025 में 5.1 प्रतिशत पर स्थिर रही। ग्रामीण पुरुषों की बेरोजगारी दर में सितंबर 2025 के 4.7 प्रतिशत से अक्टूबर 2025 में 4.6 प्रतिशत तक की मामूली गिरावट आई, जिसकी भरपाई इसी अवधि के दौरान शहरी पुरुषों की बेरोजगारी दर में 6.0 प्रतिशत से बढ़कर 6.1 प्रतिशत हो गई, जिसने समग्र स्थिरता में योगदान दिया।

    अक्टूबर 2025 में कुल श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR) 52.5 प्रतिशत था, जो जून 2025 से लगातार बढ़ रहा है, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला कार्यबल में वृद्धि के कारण यह वृद्धि हुई है। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं में कुल WPR लगातार चौथे महीने लगातार बढ़ रहा है, जो जून 2025 में 30.2 प्रतिशत से बढ़कर अक्टूबर 2025 में 32.4 प्रतिशत हो गया है, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है।

    ग्रामीण क्षेत्रों में महिला कार्यबल में पिछले चार महीनों से लगातार वृद्धि हो रही है, जो जून 2025 में 33.6 प्रतिशत से बढ़कर अक्टूबर 2025 में 36.9 प्रतिशत हो गई है।

    15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों में समग्र श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) लगातार चार महीनों तक बढ़ती रही और जून 2025 में दर्ज 54.2 प्रतिशत से बढ़कर अक्टूबर 2025 में 55.4 प्रतिशत हो गई।

    ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) भी जून 2025 में देखे गए 56.1 प्रतिशत से बढ़कर अक्टूबर 2025 में 57.8 प्रतिशत हो गई। कुल श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) अक्टूबर 2025 में छह महीने के उच्चतम स्तर 55.4 प्रतिशत पर पहुंच गई, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है।

    15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं में समग्र श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) अक्टूबर 2025 में 34.2 प्रतिशत तक पहुँच गई, जो मई 2025 के बाद से सबसे अधिक है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में महिला श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) में वृद्धि के कारण है। कुल महिला श्रम बल अनुपात (LFPR) में जून 2025 के 32.0 प्रतिशत से अक्टूबर 2025 में 34.2 प्रतिशत तक वृद्धि का रुझान देखा गया।

    अखिल भारतीय स्तर पर, मासिक अनुमान सर्वेक्षण किए गए कुल 3,74,164 व्यक्तियों से एकत्रित जानकारी पर आधारित हैं। श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR) कुल जनसंख्या में कार्यरत व्यक्तियों के अनुपात को परिभाषित करता है। उच्च आवृत्ति वाले श्रम बल संकेतकों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, जनवरी से PLFS की नमूनाकरण पद्धति में सुधार किया गया है।

