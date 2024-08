बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। यूपीआई ने डिजिटल पेमेंट (Digital Payment) सिस्टम को पूरी तरह से बदल दिया है। डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम में आए बदलाव की चर्चा भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर (RBI Gverner) शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) भी कर रहे हैं।

Keynote Address by Governor Shri Shaktikanta Das at the Global Conference on Digital Public Infrastructure and Emerging Technologies, a part of RBI@90 initiative at Bangalore on August 26, 2024 at 09:40 AM at Bengaluru https://t.co/0QrnZMBj3w