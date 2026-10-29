Uber ने ड्राइवरों के लिए खोले कमाई के नए रास्ते, WhatsApp ज्वाइनिंग से एंबुलेंस हेल्प तक; नए फीचर्स हुए लॉन्च

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: कैब सर्विस कंपनी Uber ने भारत में अपने 20 लाख से ज्यादा ड्राइवरों की कमाई, सुरक्षा और काम करने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कई नए फीचर्स पेश किए हैं। कंपनी ने 29 अक्टूबर को Uber Pragati के तीसरे संस्करण में इन पहलों की घोषणा की। इनमें WhatsApp के जरिए प्लेटफॉर्म से जुड़ने, कमाई के लिए ज्यादा विकल्प, इमरजेंसी में एंबुलेंस सहायता और सफर के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे फीचर्स शामिल हैं।

कंपनी के मुताबिक, इन सुविधाओं को ड्राइवरों से मिले फीडबैक के आधार पर तैयार किया गया है। इनका मकसद ड्राइवरों को काम करने में ज्यादा लचीलापन देना, सुरक्षा से जुड़े इंतजाम मजबूत करना और कमाई के नए रास्ते उपलब्ध कराना है।

WhatsApp से जुड़ सकेंगे ड्राइवर Uber ने ड्राइवरों के लिए Flexible Drive Pass पेश किया है। इसके तहत ड्राइवर अपनी जरूरत के हिसाब से 6 घंटे से लेकर 180 दिन तक की अवधि वाले सब्सक्रिप्शन पास चुन सकते हैं। इससे पार्ट-टाइम और फुल-टाइम, दोनों तरह के ड्राइवरों को अपनी सुविधा के अनुसार काम करने का विकल्प मिलेगा।

वहीं, Quickstart फीचर के जरिए ड्राइवर WhatsApp पर ही Uber से जुड़ने की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। कंपनी का कहना है कि इससे प्लेटफॉर्म पर जुड़ने की प्रक्रिया आसान और सुविधाजनक होगी। इसके अलावा, ‘Earn First, Pay Later’ सुविधा के तहत पात्र ड्राइवर बैलेंस खत्म होने के बाद भी अतिरिक्त क्रेडिट लिमिट के भीतर कैश ट्रिप जारी रख सकेंगे। कंपनी ने ड्राइवर ऐप को भी आसान बनाया है, जहां कमाई, ट्रिप की जानकारी और जरूरी अपडेट एक ही जगह मिलेंगे।

इमरजेंसी में मिलेगा एंबुलेंस की सुविधा सुरक्षा से जुड़े फीचर्स में Uber ने एंबुलेंस सहायता को शामिल किया है। कंपनी की 24x7 Safety Line और Dial 4242 के साथ साझेदारी के जरिए यह सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। Uber के मुताबिक, चार महीने से भी कम समय में दुर्घटनाओं के बाद यात्रियों और ड्राइवरों को मेडिकल सहायता दिलाने के लिए इस सुविधा का 25 बार इस्तेमाल किया गया।

कंपनी ने ‘Record My Ride’ नाम का एन्क्रिप्टेड वीडियो रिकॉर्डिंग फीचर भी पेश किया है। इसके जरिए सफर के दौरान होने वाली घटनाओं को रिकॉर्ड किया जा सकता है। Uber के अनुसार, इस फीचर की मदद से यात्री और ड्राइवर के बीच विवादित घटना के तथ्यों को स्पष्ट करने में मदद मिली और रिकॉर्डिंग ने पुलिस को मामले की जांच में सहायता दी।

बाइक ड्राइवरों के लिए कमाई के नए रास्ते Uber ने बाइक ड्राइवरों के लिए भी कमाई के विकल्प बढ़ाने की घोषणा की है। Bike Intercity के जरिए वे दिल्ली-Meerut जैसे पड़ोसी शहरों और कस्बों के बीच छोटी दूरी की यात्राएं कर सकेंगे। Uber Direct के माध्यम से बाइक ड्राइवर कारोबारियों के डिलीवरी ऑर्डर पूरे कर सकेंगे।