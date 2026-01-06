Language
    चांदी के लिए ट्रंप ने छेड़ी जंग? ड्रैगन को 'घायल' करने इस अमेरिकी देश को बनाया टारगेट; दो तरह से निशाने पर चीन

    By Ankit Kumar Katiyar Edited By: Ankit Kumar Katiyar
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 10:24 PM (IST)

    डोनल्ड ट्रंप चांदी को लेकर चीन के खिलाफ एक नई रणनीति बना रहे हैं, जिसमें मैक्सिको उनके निशाने पर है। चांदी आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण धा ...और पढ़ें

    चांदी के लिए ट्रंप ने छेड़ी जंग? ड्रैगन को बुरी तरह 'घायल' करने इस देश को बना रहे टारगेट; बहुत बड़ा है प्लान

    Trump Mexico silver strategy: दुनिया की सबसे जरूरी धातु चांदी को लेकर अमेरिका और चीन के बीच जंग तेज हो गई है, और इसी लड़ाई में मैक्सिको सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप (Donald Trump) के निशाने पर आ गया है। अब सवाल है कि आखिर मैक्सिको ही क्यों? और चीन से टकराव में ट्रंप का असली प्लान क्या है?

    दरअसल, चांदी आज सिर्फ गहनों की धातु नहीं रही। मोबाइल, सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक कार, सेमीकंडक्टर और हथियारों तक में चांदी जरूरी है। बिना चांदी के मॉडर्न इकोनॉमी रुक सकती है। यही वजह है कि ट्रंप अब चांदी के प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग को सीधे टारगेट कर रहे हैं।

    चांदी का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन मैक्सिको में, लेकिन...

    मैक्सिको दुनिया का सबसे बड़ा चांदी उत्पादक (Mexico top silver producer) देश है। हर साल ग्लोबल सिल्वर सप्लाई का बड़ा हिस्सा यहीं से निकलता है। लेकिन पेंच यहां फंसता है कि मैक्सिको में निकलने वाली चांदी की प्रोसेसिंग का बड़ा हिस्सा चीन में होता है। यानी कच्चा माल कहीं का भी हो, असली कंट्रोल प्रोसेसिंग करने वाले देश के हाथ में रहता है। यही कंट्रोल इस वक्त चीन के पास है।

    चीन ने 1 जनवरी से चांदी एक्सपोर्ट पर लगा दी सख्ती

    1 जनवरी से चीन ने चांदी के एक्सपोर्ट पर सख्ती और साइड रेस्ट्रिक्शन (China silver export restrictions 2026) लगा दी है। इससे अमेरिका को डर है कि भविष्य में चीन चांदी को रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिका को यह बात और खलती है कि चीन की कंपनियां उसके 'बैकयार्ड' यानी मैक्सिको और लैटिन अमेरिका में गहराई तक घुस चुकी हैं।

    ट्रंप के दो टारगेट और दोनों में ही ड्रैगन रडार पर

    यहीं से ट्रंप का प्लान साफ होता है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो ट्रंप का पहला टारगेट है- मैक्सिको पर दबाव बनाकर चांदी की सप्लाई और प्रोसेसिंग को चीन से अलग करना। और दूसरा बड़ा लक्ष्य है- चीन की उस सप्लाई चेन को तोड़ना, जिस पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग और टेक इंडस्ट्री टिकी है।

    अगर अमेरिका मैक्सिको की चांदी को सीधे अपने सिस्टम में प्रोसेस करवाने में सफल हो जाता है, तो चीन की ताकत कमजोर होगी और अमेरिका की इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मजबूत। यानी एक तीर से दो निशाने।

    दुनिया के टॉप-10 चांदी उत्पादक देश और प्रोसेसिंग कंट्रोल

    रैंक देश (प्रोडक्शन) ग्लोबल प्रोडक्शन में हिस्सेदारी मुख्य प्रोसेसिंग कहां होती है
    1 मैक्सिको सबसे ज्यादा चीन, आंशिक रूप से मैक्सिको
    2 चीन बहुत ज्यादा चीन
    3 पेरू ज्यादा चीन
    4 ऑस्ट्रेलिया मध्यम चीन
    5 पोलैंड मध्यम यूरोप/चीन
    6 रूस मध्यम चीन
    7 चिली मध्यम चीन
    8 बोलीविया कम–मध्यम चीन
    9 अमेरिका कम अमेरिका/चीन
    10 अर्जेंटीना कम चीन

    रेयर अर्थ मेटल्स पर चीन की पकड़ को तोड़ना चाहते हैं ट्रंप

    यानी यह साफ है कि प्रोडक्शन भले अलग-अलग देशों में हो, लेकिन प्रोसेसिंग पर चीन की पकड़ सबसे मजबूत है। इसी कंट्रोल को तोड़ना ट्रंप की रणनीति का केंद्र है। आने वाले समय में यह लड़ाई सिर्फ मैक्सिको या चीन तक सीमित नहीं रहेगी। चांदी की सप्लाई चेन पर होने वाला यह संघर्ष ग्लोबल बाजार, कीमतों और राजनीति तीनों को हिला सकता है।

