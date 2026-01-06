चांदी के लिए ट्रंप ने छेड़ी जंग? ड्रैगन को 'घायल' करने इस अमेरिकी देश को बनाया टारगेट; दो तरह से निशाने पर चीन

Trump Mexico silver strategy: दुनिया की सबसे जरूरी धातु चांदी को लेकर अमेरिका और चीन के बीच जंग तेज हो गई है, और इसी लड़ाई में मैक्सिको सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप (Donald Trump) के निशाने पर आ गया है। अब सवाल है कि आखिर मैक्सिको ही क्यों? और चीन से टकराव में ट्रंप का असली प्लान क्या है?

दरअसल, चांदी आज सिर्फ गहनों की धातु नहीं रही। मोबाइल, सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक कार, सेमीकंडक्टर और हथियारों तक में चांदी जरूरी है। बिना चांदी के मॉडर्न इकोनॉमी रुक सकती है। यही वजह है कि ट्रंप अब चांदी के प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग को सीधे टारगेट कर रहे हैं।

चांदी का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन मैक्सिको में, लेकिन... मैक्सिको दुनिया का सबसे बड़ा चांदी उत्पादक (Mexico top silver producer) देश है। हर साल ग्लोबल सिल्वर सप्लाई का बड़ा हिस्सा यहीं से निकलता है। लेकिन पेंच यहां फंसता है कि मैक्सिको में निकलने वाली चांदी की प्रोसेसिंग का बड़ा हिस्सा चीन में होता है। यानी कच्चा माल कहीं का भी हो, असली कंट्रोल प्रोसेसिंग करने वाले देश के हाथ में रहता है। यही कंट्रोल इस वक्त चीन के पास है।

ट्रंप के दो टारगेट और दोनों में ही ड्रैगन रडार पर यहीं से ट्रंप का प्लान साफ होता है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो ट्रंप का पहला टारगेट है- मैक्सिको पर दबाव बनाकर चांदी की सप्लाई और प्रोसेसिंग को चीन से अलग करना। और दूसरा बड़ा लक्ष्य है- चीन की उस सप्लाई चेन को तोड़ना, जिस पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग और टेक इंडस्ट्री टिकी है।