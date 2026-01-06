चीन की इकोनॉमी ध्वस्त करना चाहते हैं ट्रंप, इसलिए वेनेजुएला-क्यूबा, पेरू को बना रहे निशाना; चांदी से जुड़ा है मामला
Trumps Latin America Strategy: ट्रंप चीन की आर्थिक ताकत को कमजोर करने के लिए लैटिन अमेरिकी देशों को निशाना बना रहे हैं। उनकी रणनीति का मुख्य उद्देश्य ...और पढ़ें
Trump Latin America strategy: चीन की आर्थिक ताकत को झटका देने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अब सीधे दुनिया के रिसोर्स मैप से खेल रहे हैं। वेनेजुएला (Venezuela sanctions China), क्यूबा से लेकर चिली, पेरू और मैक्सिको तक, इन देशों पर बढ़ती सख्ती किसी एक फैसले का नतीजा नहीं, बल्कि एक सोची-समझी ग्लोबल रणनीति का हिस्सा है। सवाल यही है कि ट्रंप आखिर इन देशों को क्यों निशाना बना रहे हैं और इसमें चीन की भूमिका क्या है?
मेटल्स और मिनरल्स पर है ट्रंप की नजर
असल में ट्रंप की नजर राजनीति से ज्यादा मेटल्स और मिनरल्स की ग्लोबल सप्लाई चेन पर है। आज की आधुनिक अर्थव्यवस्था इलेक्ट्रिक कार, सोलर पैनल, मोबाइल और सेमीकंडक्टर जैसे सेक्टर पर टिकी है, और इन सबकी रीढ़ हैं- सिल्वर, कॉपर, लिथियम और रेयर अर्थ मिनरल्स। इन संसाधनों पर इस वक्त चीन की पकड़ सबसे मजबूत मानी जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो अमेरिका को डर है कि अगर यह कंट्रोल और बढ़ा, तो भविष्य की टेक और इंडस्ट्री पर चीन का दबदबा तय हो जाएगा। यही चिंता ट्रंप की पूरी रणनीति की असली वजह बनती दिख रही है।
सिल्वर के बिना आधुनिक इंडस्ट्री नहीं चल सकती!
मैक्सिको दुनिया का सबसे बड़ा सिल्वर प्रोड्यूसर (world largest silver producing country mexico) है, लेकिन इसकी प्रोसेसिंग का बड़ा हिस्सा चीन में होता है। मतलब, कच्चा माल कहीं से भी आए, कंट्रोल चीन (China critical minerals dominance) के हाथ में रहता है। 1 जनवरी से चीन ने सिल्वर एक्सपोर्ट (silver export restrictions China) पर सख्ती और साइड रेस्ट्रिक्शन लगानी शुरू की है।
इससे साफ संकेत मिलता है कि चीन इस मेटल को रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। बिना सिल्वर के आधुनिक इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती, यह अमेरिका के लिए बड़ा अलार्म है।
कॉपर-लिथियम जैस रेयर अर्थ पर चीन का कंट्रोल
यही कहानी कॉपर और लिथियम में भी दिखती है। चिली (Chile) और पेरू (Peru) तांबा (Copper) के बड़े प्रोड्यूसर हैं, जबकि बोलीविया (Bolivia) लिथियम के विशाल भंडार के लिए जाना जाता है। इन सभी देशों में चीन की कंपनियों ने भारी निवेश कर रखा है। अनुमान है कि सिल्वर, कॉपर और रेयर अर्थ जैसे कई संसाधनों पर 60 से 90 फीसदी तक चीन का सीधा या परोक्ष कंट्रोल है।
साउथ अमेरिका पर क्यों बढ़ रहा ट्रंप का फोकस?
और यही वजह है कि ट्रंप का साउथ अमेरिका पर फोकस बढ़ा है। एक तरफ वे अमेरिका के 'बैकयार्ड' में चीन की बढ़ती मौजूदगी को रोकना चाहते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं संसाधनों को अपने पक्ष में मोड़कर चीन की इकोनॉमी को झटका देना चाहते हैं। यानी एक तीर से दो निशाने- अमेरिका की सप्लाई सिक्योरिटी मजबूत और चीन की मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी कमजोर।
वेनेजुएला और क्यूबा, अमेरिका को दे रहे थे आर्थिक चुनौती
क्यूबा और वेनेजुएला का मामला भी इसी कड़ी में जुड़ता है। ये देश लंबे समय से अमेरिका के लिए राजनीतिक और आर्थिक चुनौती रहे हैं, लेकिन अब इनका महत्व इसलिए बढ़ गया है क्योंकि यहां भी चीन और रूस की पकड़ लगातार मजबूत हुई है। ट्रंप साफ संकेत दे रहे हैं कि वह पश्चिमी गोलार्ध में किसी भी कीमत पर चीन को खुली छूट नहीं देना चाहते।
ट्रंप की रणनीति ग्लोबल मेटल्स और मिनरल्स का हिस्सा
यानी यह साफ है कि ट्रंप की यह रणनीति सिर्फ देशों पर दबाव बनाने की नहीं है, बल्कि ग्लोबल मेटल्स और मिनरल्स की जंग का हिस्सा है। आने वाले समय में इसका असर सिर्फ अमेरिका-चीन रिश्तों पर नहीं, बल्कि भारत समेत पूरी दुनिया की सप्लाई चेन (global supply chain disruption), कीमतों और बाजारों पर दिखेगा। यही वजह है कि ट्रंप का यह कदम दुनिया भर में क्यूरोसिटी और चिंता दोनों बढ़ा रहा है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
1. सिल्वर का प्रोसेसिंग चीन में ही क्यों होती है?
क्योंकि चीन ने सिल्वर प्रोसेसिंग के लिए अत्याधुनिक तकनीक और कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन विकसित कर रखी हैं।
2. चीन ने सिल्वर एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध क्यों लगाया?
यह आर्थिक व राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है, जिससे वह वैश्विक बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है।
3. ट्रंप की दक्षिण अमेरिका नीति का उद्देश्य क्या है?
अमेरिका की अर्थव्यवस्था को प्राकृतिक संसाधनों के जरिए मजबूत बनाना और चीन के प्रभाव को सीमित करना।
4. दक्षिण अमेरिका में कौन-कौन से महत्वपूर्ण खनिज उत्पादित होते हैं?
सिल्वर, कॉपर, लिथियम, और कई अन्य महत्वपूर्ण मिनरल्स।
5. रेयर अर्थ मेटल्स और मिनरल्स का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव होगा?
सप्लाई चेन में बाधाएं आ सकती हैं, जिसके कारण बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ सकते हैं।
