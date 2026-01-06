चीन की इकोनॉमी ध्वस्त करना चाहते हैं ट्रंप, इसलिए वेनेजुएला-क्यूबा, पेरू को बना रहे निशाना; चांदी से जुड़ा है मामला

Trump Latin America strategy: चीन की आर्थिक ताकत को झटका देने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अब सीधे दुनिया के रिसोर्स मैप से खेल रहे हैं। वेनेजुएला (Venezuela sanctions China), क्यूबा से लेकर चिली, पेरू और मैक्सिको तक, इन देशों पर बढ़ती सख्ती किसी एक फैसले का नतीजा नहीं, बल्कि एक सोची-समझी ग्लोबल रणनीति का हिस्सा है। सवाल यही है कि ट्रंप आखिर इन देशों को क्यों निशाना बना रहे हैं और इसमें चीन की भूमिका क्या है?

मेटल्स और मिनरल्स पर है ट्रंप की नजर असल में ट्रंप की नजर राजनीति से ज्यादा मेटल्स और मिनरल्स की ग्लोबल सप्लाई चेन पर है। आज की आधुनिक अर्थव्यवस्था इलेक्ट्रिक कार, सोलर पैनल, मोबाइल और सेमीकंडक्टर जैसे सेक्टर पर टिकी है, और इन सबकी रीढ़ हैं- सिल्वर, कॉपर, लिथियम और रेयर अर्थ मिनरल्स। इन संसाधनों पर इस वक्त चीन की पकड़ सबसे मजबूत मानी जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो अमेरिका को डर है कि अगर यह कंट्रोल और बढ़ा, तो भविष्य की टेक और इंडस्ट्री पर चीन का दबदबा तय हो जाएगा। यही चिंता ट्रंप की पूरी रणनीति की असली वजह बनती दिख रही है।

इससे साफ संकेत मिलता है कि चीन इस मेटल को रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। बिना सिल्वर के आधुनिक इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती, यह अमेरिका के लिए बड़ा अलार्म है। कॉपर-लिथियम जैस रेयर अर्थ पर चीन का कंट्रोल यही कहानी कॉपर और लिथियम में भी दिखती है। चिली (Chile) और पेरू (Peru) तांबा (Copper) के बड़े प्रोड्यूसर हैं, जबकि बोलीविया (Bolivia) लिथियम के विशाल भंडार के लिए जाना जाता है। इन सभी देशों में चीन की कंपनियों ने भारी निवेश कर रखा है। अनुमान है कि सिल्वर, कॉपर और रेयर अर्थ जैसे कई संसाधनों पर 60 से 90 फीसदी तक चीन का सीधा या परोक्ष कंट्रोल है।

साउथ अमेरिका पर क्यों बढ़ रहा ट्रंप का फोकस? और यही वजह है कि ट्रंप का साउथ अमेरिका पर फोकस बढ़ा है। एक तरफ वे अमेरिका के 'बैकयार्ड' में चीन की बढ़ती मौजूदगी को रोकना चाहते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं संसाधनों को अपने पक्ष में मोड़कर चीन की इकोनॉमी को झटका देना चाहते हैं। यानी एक तीर से दो निशाने- अमेरिका की सप्लाई सिक्योरिटी मजबूत और चीन की मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी कमजोर।

वेनेजुएला और क्यूबा, अमेरिका को दे रहे थे आर्थिक चुनौती क्यूबा और वेनेजुएला का मामला भी इसी कड़ी में जुड़ता है। ये देश लंबे समय से अमेरिका के लिए राजनीतिक और आर्थिक चुनौती रहे हैं, लेकिन अब इनका महत्व इसलिए बढ़ गया है क्योंकि यहां भी चीन और रूस की पकड़ लगातार मजबूत हुई है। ट्रंप साफ संकेत दे रहे हैं कि वह पश्चिमी गोलार्ध में किसी भी कीमत पर चीन को खुली छूट नहीं देना चाहते।