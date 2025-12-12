भारत से विदेश जाना हुआ महंगा, Indigo संकट से 36 हजार वाली टिकट अब 1 लाख रुपये की; दुबई का भाड़ा 3 गुना हुआ
नई दिल्ली। इंडिगो संकट के बाद से ही हवाई जहाज का सफर महंगा हो गया है। देश के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने के लिए कई गुना तक का किराया चुकाना पड़ रहा है। वहीं, विदेशी रूट्स का भी किराया अब आसमान छूने लगा है। किराए की लिमिट के बावजूद, कैपेसिटी कम होने से इंटरनेशनल रूट्स पर कीमतें बढ़ रही हैं।
6 दिसंबर को, भारत सरकार ने 500 km तक की हवाई यात्रा के लिए हवाई किराया 7,500 रुपये और 1,500 km से ज्यादा की हवाई यात्रा के लिए 18000 रुपये तय किया था। पुणे-गुवाहाटी जैसे लंबी दूरी के रूट के लिए फ्लाइट का किराया 18,000 रुपये से 31,000 रुपये के बीच है, जबकि पुणे से कोच्चि के लिए यह करीब 32,000 रुपये है। 11 दिसंबर को दिल्ली-बेंगलुरु रूट का किराया 18,000 रुपये से 28,000 रुपये के बीच था।
दुबई का भाड़ा हुआ तीन गुना
अगर आप भी विदेश जाने की सोच रहे हैं तो अभी आपको अपनी यात्रा पर विराम लगाना होगा। क्योंकि इंडिगो संकट की वजह से घरेलू रूट्स ही नहीं विदेशी रूट्स का भाड़ा दो नहीं तीन-तीन गुना तक महंगा हो गया है। आइए जानते हैं कि दुबई और इंडोनेशिया जैसे रूट्स का भाड़ा कितना महंगा हो गया है।
दिल्ली से दुबई की एक तरफ की यात्रा का खर्च अब लगभग 55,000 रुपये होगा। ऑनलाइन ट्रैवल फर्म SNVA ट्रैवल्टेक (ट्रैवोमिंट) से मिले डेटा के अनुसार, हाल ही में फ्लाइट में रुकावट आने से पहले इस रूट पर हवाई किराया 18,000 - 22,000 रुपये के बीच था। यानी यह भाड़ा पहले से करीब तीन गुना हो चुका है।
मालदीव के आने-जाने का हवाई किराया 1 लाख रुपये
दिल्ली से माले के लिए एक राउंड ट्रिप का किराया अब लगभग 1 लाख रुपये है, जबकि पहले यह 40,000 - 45,000 रुपये था। यानी अगर आपको मालदीव के माले जाना है तो उसके लिए आपको आने जाने के लिए करीब 1 लाख रुपये सिर्फ हवाई किराए पर ही खर्च करना होगा।
कनाडा जाना भी हुआ महंगा
दूसरे इंटरनेशनल रूट्स पर भी किराया बढ़ा है, जिसमें दिल्ली-मॉरीशस शामिल है, और अब एक राउंड ट्रिप का किराया 74,000 रुपये तक है, जबकि पहले यह 40,000 - 45,000 रुपये था। दिल्ली से कनाडा के टोरंटो का एक तरफा ट्रिप का किराया 1.4 लाख रुपये तक है, जबकि पहले यह 1-1.25 लाख रुपये था।
मुंबई से सऊदी अरब के दम्मम जाने का किराया लगभग 36,000 रुपये है, जबकि पहले यह 18,000 - 22,000 रुपये (एक तरफ) था। दिल्ली-हांगकांग रूट पर किराया लगभग 50,000 रुपये तक है, जबकि पहले यह Rs 40,000 से Rs 45,000 था।
SNVA ट्रैवल्टेक के चेयरमैन और CEO, आलोक के सिंह ने बताया कि हवाई किराए की लिमिट के बावजूद, इंटरनेशनल हवाई किराए में बढ़ोतरी के कारण अभी फ़्लाइट में दिक्कतें आ रही हैं और सीटों की कम उपलब्धता हो रही है।
