Tomato Price: आखिर कब तक बढ़ेगा टमाटर का दाम, 15 दिन में 100 प्रतिशत बढ़ चुकी है कीमत

हर दिन टमाटर के रेट में तेजी आ रही है। देश में अब टमाटर 162 रुपये किलो तक मिल रहा है। सरकार का कहना है कि हर साल इन महीनों में टमाटर के दाम बढ़ते हैं। सरकार का मानना है कि आगमी 15 दिनों में जैसे सप्लाई सही होगी वैसे दामों में नरमी आएगी और 1 महीने में कीमते कंट्रोल में आ जाएंगी।

Tomato Price: Till when will the price of tomato increase, till now the price has increased by 100 percent

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली,बिजनेस डेस्क: टमाटर के दामों में बढ़ोतरी लगातार जारी है। एक बार फिर से टमाटर के दामों में इजाफा हुआ है जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपूर्ति में कमी के कारण देश भर में आज टमाटर की खुदरा कीमतें 162 रुपये प्रति किलोग्राम तक बढ़ गईं है। कहां कितनी है कीमत? उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ो के अनुसार कोलकाता में टमाटर की खुदरा कीमत सबसे अधिक 152 रुपये प्रति किलोग्राम रहीं, इसके बाद दिल्ली में 120 रुपये प्रति किलोग्राम, चेन्नई में 117 रुपये प्रति किलोग्राम और मुंबई में 108 रुपये प्रति किलोग्राम रहीं। अखिल भारतीय औसत खुदरा टमाटर की कीमत गुरुवार को 95.58 रुपये प्रति किलोग्राम थी। यहां 160 रुपये से भी महंगा हुआ टमाटर आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में टमाटर की अधिकतम दर 162 रुपये प्रति किलोग्राम बताई गई, जबकि राजस्थान के चुरू जिले में न्यूनतम दर 31 रुपये प्रति किलोग्राम थी। देश के अन्य प्रमुख शहरों में टमाटर की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। अन्य शहरों में टमाटर का हाल गुरुवार को गुरुग्राम में टमाटर की खुदरा कीमत 140 रुपये प्रति किलोग्राम, बेंगलुरु में 110 रुपये प्रति किलोग्राम, वाराणसी में 107 रुपये प्रति किलोग्राम, हैदराबाद में 98 रुपये प्रति किलोग्राम और भोपाल में 90 रुपये थी। आपको बता दें कि यह कोई पहली बार नहीं है जब टमाटर के दामों में बढ़ोतरी हुई है। आम तौर पर, साल के जुलाई-अगस्त के दौरान टमाटर की कीमतें बढ़ जाती हैं क्योंकि मानसून के कारण अत्यधिक खराब होने वाली वस्तुओं की कटाई और परिवहन प्रभावित होता है। जल्द कम होंगे दाम सरकार ने टमाटर की कीमतों में आई तेजी के उपर बोलते हुए कहा कि आगमी 15 दिनों में टमाटर के दाम में नरमी आएगी और करीब एक महीने में कीमत स्टेबल हो जाएगी। आपको बता दें कि टमाटर के अलावा देश में जीरा, अदरक, हरा धनिया और हरी मिर्च के दाम भी आसमान पर हैं। बारिश की वजह से खराब हुए फसलों और परिवहन में आ रही परेशानियों की वजह से देश में टमाटर सहित अन्य सब्जियों की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है।

Edited By: Gaurav Kumar