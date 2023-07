देश में 250 रुपये प्रति किलो तक पहुंचा टमाटर का भाव, कई शहरों में रियायती दरों पर सरकार ने शुरू की बिक्री

Tomato Price Rise सरकार की ओर से एकत्रित किए गए डाटा के मुताबिक देश में टमाटर की औसत कीमत 116.86 रुपये प्रति किलो है। दिल्ली में टमाटर की कीमत 178 रुपये प्रति किलो मुंबई में 150 रुपये प्रति किलो और चेन्नई में 132 रुपये प्रति किलो है। इस कारण सरकार ने प्रमुख शहरों में रियायती दरों पर टमाटर बेचना शुरू किया है।

सरकार दिल्ली-एनसीआर समेत कई शहरों में 90 रुपये प्रति किलो टमाटर बेच रही है। (फाइल फोटो)

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। Tomato Price: देश के ज्यादातर शहरों में भारी बारिश के कारण टमाटर की कीमतों में लगातार बढ़ती जा रही है। यह कई बड़े शहरों में 250 रुपये प्रति किलो के स्तर को भी छू गई है। टमाटर का दाम बढ़ने के पीछे की एक वजह बारिश के कारण फसल नष्ट होना और आपूर्ति का प्रभावित होना भी है। सरकारी डेटा के मुताबिक, भारत में औसत टमाटर का दाम 117 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है। दिल्ली एनसीआर के साथ पटना, लखनऊ, कानपुर, आगरा और जयपुर में भी दाम बढ़े हुए हैं। सस्ती दरों में सरकार बेच रही टमाटर लोगों को राहत देने के लिए सरकार 90 रुपये प्रति किलो पर दिल्ली-एनसीआर, पटना और लखनऊ में टमाटर बेच रही है। शनिवार को मोबाइल वैन के लिए जरिए दिल्ली-एनसीआर में 18,000 किलो टमाटर की बिक्री की गई है। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ (NCCF) और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ (NAFED) केंद्र की ओर से मोबाइल वैन के माध्यम से टमाटर बेच रहे हैं। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने ट्वीट किया कि दिल्ली और नोएडा के साथ लखनऊ, पटना और मुजफ्फपुर में रियायती दरों पर टमाटर की बिक्री शुरू कर दी गई है। उपभोक्ता मामलों के विभाग की ओर से बताया गया कि 18000 किलो टमाटर की बिक्री दिल्ली एनसीआर में की गई है। लगता है कि इसका कुछ असर हुआ है और दिल्ली की आजादपुर मंडी में आज सब्जियों के दामों में कमी देखने को मिली है। लखनऊ में भी 7000 किलो टमाटर की बिक्री की गई है। 250 रुपये किलो तक बिक रहा टमाटर उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा एकत्रित किए डाटा के मुताबिक, पूरे देश में शनिवार को टमाटर की औसत कीमत 116.86 रुपये प्रति किलो थी। टमाटर अधिकतम 250 रुपये प्रति किलो और न्यूनतम 25 रुपये किलो मिल रहा है। दिल्ली में टमाटर की कीमत 178 रुपये प्रति किलो, मुंबई में 150 रुपये प्रति किलो और चेन्नई में 132 रुपये प्रति किलो है। सबसे महंगा टमाटर हापुड़ में है, जिसकी कीमत 250 रुपये प्रति किलो है।

