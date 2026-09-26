दीवाली से पहले कर्मचारियों के बोनस में 50% से ज्यादा की कटौती, TCL ने दिया झटका! संगठनों का फूटा गुस्सा

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| दशहरा, दीवाली, छठ जैसे आने वाले त्योहारी सीजन से पहले सरकारी कंपनी ने अपने कर्मचारियों के बोनस में बड़ी कटौती की है। कर्मचारी के लिए काम करने वाले संगठन के मुताबिक कर्मचारियों का बोनस ₹9,434 से घट ₹4,273 तक हो गया है। दरअसल हम यहां रक्षा मंत्रालय के तहत भारत सरकार के उपक्रम ट्रूप कम्फर्ट्स लिमिटेड (TCL) की बात कर रहे हैं। सरकारी कंपनी ने हाल ही में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 'प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस' (PLB) के भुगतान को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी है। जिसके बाद कर्मचारी संगठनों अपनी आवाज उठाई है।

कानपुर में TCL के कॉर्पोरेट मुख्यालय से जारी एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, TCL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर (CMD) ने पात्र सिविलियन कर्मचारियों के लिए 18.56 दिनों के वेतन के बराबर PLB को मंजूरी दी है। इसके लिए पात्र कर्मचारियों में पूर्व ऑर्डनेंस फैक्टरी बोर्ड (OFB) के ग्रुप B (नॉन-गजेटेड) और ग्रुप C के सिविलियन कर्मचारी शामिल हैं, जो अभी ट्रूप कम्फर्ट्स लिमिटेड' (TCL) में डीम्ड डेपुटेशन पर काम कर रहे हैं।