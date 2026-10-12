60% कंट्रोलिंग स्टैक हासिल करने की तैयारी, टैवेक्सिया लाइफकेयर करने जा रही इस फार्मा कंपनी का अधिग्रहण

नई दिल्ली। टैवेक्सिया लाइफकेयर लिमिटेड ने मेयोनक्स फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड में 60 प्रतिशत नियंत्रणकारी हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने को मंजूरी दी है, जो कि 67.19 करोड़ रुपये के नकद सदस्यता के माध्यम से होगा। यह अधिग्रहण फार्मास्यूटिकल निर्माण, फॉर्मुलेशन और अनुबंध विकास सेवाओं में कंपनी की योजनाबद्ध प्रविष्टि को आगे बढ़ाएगा।

बोर्ड ने मेयोनक्स के 2,09,97,180 नए इक्विटी शेयरों को 32 रुपये प्रति शेयर के निर्गम मूल्य पर सदस्यता देने की मंजूरी दी है। यह लेन-देन टैवेक्सिया को मेयोनक्स पर नियंत्रण देगा, जिसकी महाराष्ट्र के एमआईडीसी तारापुर में निर्माण और वाणिज्यिक संचालन हैं, जैसा कि कंपनी के 12 अक्टूबर के प्रकटीकरण में बताया गया है।

क्या है योजना? टैवेक्सिया के लिए, यह लेन-देन उसके मौजूदा व्यवसाय की तुलना में एक महत्वपूर्ण पूंजी प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है। इसके संचालन से समेकित राजस्व FY2025-26 में 32.25 करोड़ रुपये पर खड़ा था, जिससे प्रस्तावित निवेश लगभग 2.1 गुना उसके वार्षिक राजस्व का बनता है। कंपनी ने वर्ष के लिए कर के बाद 21.17 लाख रुपये का समेकित लाभ रिपोर्ट किया, हालांकि राजस्व FY2024-25 में 5.26 करोड़ रुपये से तेजी से बढ़ा।

इसलिए अधिग्रहण कंपनी की घोषित रणनीति के पैमाने और दिशा को भौतिक रूप से बदलता है। टैवेक्सिया, जिसे पहले सत्वा सुकुन लाइफकेयर लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, ने अपने FY2025-26 वार्षिक प्रकटीकरण में बर्नर्स के निर्माण और व्यापार को अपनी मुख्य गतिविधि के रूप में पहचाना था। अब इसने अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के मुख्य उद्देश्य खंड में सक्रिय फार्मास्यूटिकल सामग्री, बल्क ड्रग्स, तैयार फॉर्मुलेशन, न्यूट्रास्यूटिकल्स और बायोटेक्नोलॉजी को शामिल करने के लिए संशोधन किया है।

मैनेजमेंट ने क्या कहा? विस्तारित उद्देश्य खंड में अनुबंध अनुसंधान और निर्माण सेवाएं, साथ ही अनुबंध विकास और निर्माण संगठन सेवाएं भी शामिल हैं। टैवेक्सिया ने कहा कि वह CRAMS और CDMO व्यवसायों के माध्यम से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मांग को पूरा करने का इरादा रखता है, हालांकि इसके लिए राजस्व लक्ष्य, क्षमता विवरण या इन संचालन के लिए समयसीमा प्रदान नहीं की गई।

प्रबंधन ने कहा कि मेयोनेक्स फार्मास्यूटिकल उत्पाद लाइनों तक पहुंच और राजस्व विस्तार एवं संचालन दक्षता के लिए एक त्वरित मंच प्रदान करेगा। हालांकि, खुलासा मेयोनेक्स के टर्नओवर, लाभप्रदता, उत्पाद पोर्टफोलियो, विनिर्माण क्षमता या एकीकरण के बाद अपेक्षित वित्तीय योगदान को निर्दिष्ट नहीं करता है।

कंपनी ने पहले व्यापार के माध्यम से अपने व्यापारिक पदचिह्न को विस्तारित करना शुरू किया था। वित्तीय वर्ष 2025-26 में, इसने पवापुरी एक्सपोर्ट्स प्रा. लिमिटेड में लगभग 10 करोड़ रुपये के लिए 51 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया, जो राइट्स इश्यू के माध्यम से प्राप्त फंड से वित्तपोषित था। टवेक्षिया ने उस वर्ष के दौरान राइट्स इश्यू के माध्यम से मुख्य रूप से कार्यशील पूंजी और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए 19.16 करोड़ रुपये जुटाए थे।

मेयोनेक्स लेन-देन और व्यापक विस्तार योजनाओं का समर्थन करने के लिए, टवेक्षिया ने कहा कि उसने अनुमत इक्विटी या परिवर्तनीय साधनों के माध्यम से फंड जुटाने के प्रस्ताव शुरू किए हैं। इस तरह का कोई भी फंड जुटाना महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 को 1.41 करोड़ रुपये की नकद और नकद समकक्ष के साथ समाप्त किया, जबकि इसकी बैलेंस शीट में उसके विस्तारित व्यापारिक गतिविधियों से जुड़े पर्याप्त सप्लायर अग्रिम और व्यापारिक देयताएं भी थीं।

12 अक्टूबर, 2026 को दोपहर 3:53 बजे, टवेक्षिया के शेयर 1.18 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे, जो पिछले बंद से 0.84 प्रतिशत नीचे थे। स्टॉक अपने 52-सप्ताह के उच्च 1.20 रुपये से लगभग 1.7 प्रतिशत नीचे था और पिछले वर्ष के दौरान 48.75 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, जबकि बीएसई 500 में 6.29 प्रतिशत की गिरावट आई थी।