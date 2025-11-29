TATA की इस कंपनी में बंपर भर्ती, फॉक्सकॉन जितने कर्मचारी करने की तैयारी; सेमीकंडक्टर से जुड़ा काम

नई दिल्ली। टाटा समूह (Tata Group) की कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर सेक्टर में तेजी से उभर रही है। सरकार सेमीकंडक्टर को बढ़ावा दे रही है। इसे बनाने की जिम्मेदारी जिन कंपनी को दी गई है उनमें टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स भी शामिल है। अब कंपनी की मशीनें, ऑर्डर तैयार हैं। बस अब कर्मचारियों की कमी है। ऐसे में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स बड़ी संख्या में कर्मचारियों की भर्ती करने वाली है।

अगले 6 महीने में फॉक्सकॉन जितने कर्मचारी

टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स अपने तमिलनाडु के होसुर प्लांट में तेजी से विस्तार कर रही है। वर्तमान में यहां 60,000 कर्मचारी हैं, जिनकी संख्या अगले छह महीनों में बढ़ाकर 75,000 करने की योजना है। इससे कंपनी भारत में फॉक्सकॉन के कुल हेडकाउंट के बराबर पहुंच जाएगी। यह वृद्धि मुख्य रूप से एपल के भारत में तेजी से बढ़ते प्रोडक्शन के कारण हो रही है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने वित्त वर्ष 2024-25 में कंपनी ने 66,601 करोड़ रुपये का रेवेन्यू दर्ज किया है, जो पिछले साल के 3,752 करोड़ रुपये से लगभग 17 गुना ज्यादा है। यह आंकड़े टाटा सन्स की सालाना रिपोर्ट से सामने आए हैं।



एपल का भारत से iPhone निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर चालू वित्त वर्ष के पहले छह महीनों में भारत से एपल iPhone का निर्यात 10 अरब डॉलर (लगभग 85,000 करोड़ रुपये) को पार कर गया, जो पिछले साल की समान अवधि के 5.71 अरब डॉलर से 75% ज्यादा है।

टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, फॉक्सकॉन और पेगाट्रॉन के साथ मिलकर एपल का भारत में सबसे बड़ा सप्लायर बन चुकी है। कुशल कर्मचारियों की भारी कमी तेज विस्तार के बावजूद कंपनी को कुशल मानव संसाधन की गंभीर कमी का सामना करना पड़ रहा है। सूत्रों के अनुसार, “ग्राहक की मांग और अन्य फैक्टर बहुत मजबूत हैं, लेकिन टैलेंट की समस्या सबसे बड़ी चुनौती बन रही है।”

टाटा की किस कंपनी मे कितने कर्मचारी कंपनी का नाम टाटा के कर्मचारी TCS 607,979 Tata Motors 86,259 Tata Steel 79,435 Tata Electronics 65,647 Tata Digital 39,088 IHCL 33,130 Air India 31,749 Tata Capital 29,397 Trent 27,687 Tata Power 23,668 Tata AIA 15,510 Tata Communications 13,047 Titan 12,502 Tata Elxsi 12,414 Tata Consumer Products 10,595 Tata AutoComp 9,426 Tata AIG 8,965 Tata Advanced Systems 7,978 Tata Projects 6,788 Voltas 5,742 Tata Consulting Engineers 5,617 Tata Chemicals 4,789 Tata International 4,380 Tejas 2,370 Tata Teleservices 1,763 Tata Play 1,611 Tata Asset Management 600 Tata Industries 454 Tata Realty and Infrastructure 437 Tata Investment Corporation 24 पूरे उद्योग की समस्या यह समस्या केवल टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की नहीं, पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की है। स्किल गैप बढ़कर 16.9% होने का अनुमान जताया गया है। हर साल करीब 20 लाख से ज्यादा अतिरिक्त कर्मचारियों की कमी देखने को मिल रही है। वहीं 2027-28 तक 1.2 करोड़ नौकरियां सृजित होने की उम्मीद, लेकिन 80 लाख कर्मचारियों की कमी और 1 करोड़ को स्किल गैप का सामना करना पड़ सकता है। सीआईईएल एचआर के एमडी और सीईओ आदित्य नारायण मिश्रा कहते हैं कि, “हमारे स्किलिंग इंस्टिट्यूट्स की आउटपुट इस रफ्तार से नहीं बढ़ पा रही जितनी तेजी से कंपनियां बढ़ रही हैं। उद्योग अभी नया है, इसलिए तैयार टैलेंट भी उपलब्ध नहीं है।”