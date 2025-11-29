TATA की इस कंपनी में बंपर भर्ती, फॉक्सकॉन जितने कर्मचारी करने की तैयारी; सेमीकंडक्टर से जुड़ा काम
टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स भारत में अपने इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर कारोबार का विस्तार कर रही है। कंपनी तमिलनाडु के होसुर प्लांट में 15,000 नए कर्मचारियों की भर्ती करेगी, जिससे कुल कर्मचारियों की संख्या 75,000 हो जाएगी। यह विस्तार एपल के बढ़ते उत्पादन के कारण हो रहा है। कंपनी को कुशल कर्मचारियों की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जो पूरे उद्योग के लिए एक चुनौती है।
नई दिल्ली। टाटा समूह (Tata Group) की कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर सेक्टर में तेजी से उभर रही है। सरकार सेमीकंडक्टर को बढ़ावा दे रही है। इसे बनाने की जिम्मेदारी जिन कंपनी को दी गई है उनमें टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स भी शामिल है। अब कंपनी की मशीनें, ऑर्डर तैयार हैं। बस अब कर्मचारियों की कमी है। ऐसे में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स बड़ी संख्या में कर्मचारियों की भर्ती करने वाली है।
अगले 6 महीने में फॉक्सकॉन जितने कर्मचारी
टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स अपने तमिलनाडु के होसुर प्लांट में तेजी से विस्तार कर रही है। वर्तमान में यहां 60,000 कर्मचारी हैं, जिनकी संख्या अगले छह महीनों में बढ़ाकर 75,000 करने की योजना है। इससे कंपनी भारत में फॉक्सकॉन के कुल हेडकाउंट के बराबर पहुंच जाएगी। यह वृद्धि मुख्य रूप से एपल के भारत में तेजी से बढ़ते प्रोडक्शन के कारण हो रही है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने वित्त वर्ष 2024-25 में कंपनी ने 66,601 करोड़ रुपये का रेवेन्यू दर्ज किया है, जो पिछले साल के 3,752 करोड़ रुपये से लगभग 17 गुना ज्यादा है। यह आंकड़े टाटा सन्स की सालाना रिपोर्ट से सामने आए हैं।
एपल का भारत से iPhone निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर
चालू वित्त वर्ष के पहले छह महीनों में भारत से एपल iPhone का निर्यात 10 अरब डॉलर (लगभग 85,000 करोड़ रुपये) को पार कर गया, जो पिछले साल की समान अवधि के 5.71 अरब डॉलर से 75% ज्यादा है।
टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, फॉक्सकॉन और पेगाट्रॉन के साथ मिलकर एपल का भारत में सबसे बड़ा सप्लायर बन चुकी है।
कुशल कर्मचारियों की भारी कमी
तेज विस्तार के बावजूद कंपनी को कुशल मानव संसाधन की गंभीर कमी का सामना करना पड़ रहा है। सूत्रों के अनुसार, “ग्राहक की मांग और अन्य फैक्टर बहुत मजबूत हैं, लेकिन टैलेंट की समस्या सबसे बड़ी चुनौती बन रही है।”
टाटा की किस कंपनी मे कितने कर्मचारी
|कंपनी का नाम
|टाटा के कर्मचारी
|TCS
|607,979
|Tata Motors
|86,259
|Tata Steel
|79,435
|Tata Electronics
|65,647
|Tata Digital
|39,088
|IHCL
|33,130
|Air India
|31,749
|Tata Capital
|29,397
|Trent
|27,687
|Tata Power
|23,668
|Tata AIA
|15,510
|Tata Communications
|13,047
|Titan
|12,502
|Tata Elxsi
|12,414
|Tata Consumer Products
|10,595
|Tata AutoComp
|9,426
|Tata AIG
|8,965
|Tata Advanced Systems
|7,978
|Tata Projects
|6,788
|Voltas
|5,742
|Tata Consulting Engineers
|5,617
|Tata Chemicals
|4,789
|Tata International
|4,380
|Tejas
|2,370
|Tata Teleservices
|1,763
|Tata Play
|1,611
|Tata Asset Management
|600
|Tata Industries
|454
|Tata Realty and Infrastructure
|437
|Tata Investment Corporation
|24
पूरे उद्योग की समस्या
यह समस्या केवल टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की नहीं, पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की है। स्किल गैप बढ़कर 16.9% होने का अनुमान जताया गया है। हर साल करीब 20 लाख से ज्यादा अतिरिक्त कर्मचारियों की कमी देखने को मिल रही है। वहीं 2027-28 तक 1.2 करोड़ नौकरियां सृजित होने की उम्मीद, लेकिन 80 लाख कर्मचारियों की कमी और 1 करोड़ को स्किल गैप का सामना करना पड़ सकता है।
सीआईईएल एचआर के एमडी और सीईओ आदित्य नारायण मिश्रा कहते हैं कि, “हमारे स्किलिंग इंस्टिट्यूट्स की आउटपुट इस रफ्तार से नहीं बढ़ पा रही जितनी तेजी से कंपनियां बढ़ रही हैं। उद्योग अभी नया है, इसलिए तैयार टैलेंट भी उपलब्ध नहीं है।”
हाई एट्रिशन और ट्रेनिंग में कमी
नए कर्मचारियों में एट्रिशन रेट भी ऊंचा है क्योंकि वे नए वर्क कल्चर में ढलने में समय लेते हैं। साथ ही, कंपनियां शॉप फ्लोर टेक्नीशियनों को ट्रेनिंग में कम निवेश कर रही हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का आईटी सेक्टर की ओर पलायन भी बड़ी समस्या है।
फॉक्सकॉन भी कर रही भर्ती
एपल की सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर फॉक्सकॉन भी भारत में तेजी से विस्तार कर रही है। कर्नाटक के देवनाहल्ली प्लांट में अभी करीब 25,000 कर्मचारी, अगले साल तक 30,000 करने का लक्ष्य है।
