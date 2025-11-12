TATA Group की Air India का विस्तारा से मर्जर की कहानी, 1 साल में घट गया एयर इंडिया का क्रेज; डेटा दे रहा गवाही

नई दिल्ली। एक समय कभी देश की इकलौती एयरलाइन थी। फिर सरकार ने इसे अपने अधिकार में लिया। लेकिन दशकों बाद जब यह कर्ज के बोझ तले दबी तब फिर से टाटा ग्रुप आगे आया और इसे जीवित करने की एक नई कोशिश शुरू की। अब आपके मन में एक सवाल होगा। सवाल होगा कि आखिर हम किसकी बात कर रहे हैं। तो जवाब है AIR INDIA। जीं हां ये भारत की सबसे पुरानी एयरलाइन है। शुरू इसे किया था जे.आर.डी. टाटा ने। इतिहास की बात करें तो जे.आर.डी. टाटा ने 1932 में भारत की पहली एयरलाइन, टाटा एयरलाइंस (जिसे बाद में एयर इंडिया नाम दिया गया) की स्थापना की। उन्होंने कराची से बॉम्बे तक पहली वाणिज्यिक उड़ान स्वयं भरी, जिसमें हवाई डाक ले जाया गया, और उन्हें "भारतीय विमानन के जनक" के रूप में जाना जाता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आजादी के बाद भारत सरकार ने 1953 में एयरलाइन में बहुमत हिस्सेदारी हासिल कर ली थी और फिर इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया था और अंतरराष्ट्रीय सेवाओं के लिए एयर-इंडिया इंटरनेशनल कॉरपोरेशन की स्थापना की थी। हालांकि, सरकार द्वारा इसे बिक्री के लिए रखे जाने के बाद, 2021 में टाटा समूह ने एयरलाइन का पुनः अधिग्रहण कर लिया। और फिर से इसे नंबर वन बनाने की एक नई कोशिश की। इसी नई कोशिशों के तहत 12 नवंबर 2024 को टाटा-सिंगापुर एयरलाइंस के संयुक्त उद्यम विस्तारा का एयर इंडिया में विलय किया गया। आज इस मर्जर को पूरे एक साल हो गए। लेकिन एयरलाइन की रफ्तार इन एक सालों में बढ़ने की बजाए घटी है। ऐसा हम नहीं बल्कि डेटा खुद ही गवाही दे रहे हैं।

मर्जर के बाद घटा Air India का रसूख 12 नवंबर 2024 के बाद सभी संचालन एयर इंडिया को हस्तांतरित कर दिए गए थे। इसके परिणामस्वरूप विस्तारा उड़ान एयर इंडिया द्वारा संचालित की जाने लगी और आपकी बुकिंग बैकएंड से विस्तारा से एयर इंडिया के आरक्षण सिस्टम में स्थानांतरित हो गए थे। यानी विस्तारा की भी नई पहचान एयर इंडिया ही बन गई थी।

मर्जर के बाद से अब तक बहुत कुछ बदल चुका है। एयर इंडिया के कई विमानों के साथ दुर्घटना हो चुकी है। इन्हीं में जून 2025 में एयर इंडिया के एक विमान का घातक दुर्घटनाग्रस्त होना भी शामिल है। 12 जून को लंदन के गैटविक हवाई अड्डे के लिए रवाना हुआ एयर इंडिया का एक यात्री विमान अहमदाबाद, पश्चिमी भारत में उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 260 लोग मारे गए। इस दुर्घटना में विमान में सवार 242 लोग और जमीन पर 19 अन्य लोग मारे गए।

एक साल बाद भी, एयर इंडिया का कायाकल्प अभी भी जारी है, लेकिन यह कई लोगों की कल्पना से भी धीमी गति से हो रहा है। आलोचकों के अनुसार, यह धीमी गति आपूर्ति श्रृंखला की चुनौतियों, बाजार की गतिशीलता और भू-राजनीतिक चुनौतियों के कारण है, जो विलय के बाद से और भी तेज हो गई हैं।

घट गई विमानों की संख्या विलय के समय, एयरलाइन ने गर्व से अपने 298 विमानों के संयुक्त बेड़े का प्रदर्शन किया, जिसमें एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान भी शामिल थे। उस समय एयर इंडिया-विस्तारा का बेड़ा 208 विमानों का था। एक साल बाद, बेड़े में विमानों की संख्या कम होकर 187 रह गई है, और कुछ और विमानों के बेड़े से बाहर होने की उम्मीद है। बेड़े की संख्या बढ़ने की उम्मीद थी। इसके बजाय, इसमें गिरावट आई।

अहमदाबाद में हुई दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में एक 787 विमान को रद्द कर दिया गया, जबकि एयरलाइन ने अपने पुराने B777-200LR विमानों को छोड़ दिया। इसके बाद, पूर्व डेल्टा एयरलाइन्स के B777-200LR विमान भी पट्टे की अवधि समाप्त होने के बाद वापस आ रहे हैं। छह B777-300ER विमान, जिन्हें उसने सिंगापुर एयरलाइंस से लेने की घोषणा की थी, एयरलाइन को कभी नहीं मिले।

विलय के बाद उड़ानें भी घटीं विस्तारा के साथ एयर इंडिया के मर्जर के समय एयर इंडिया ने 90 घरेलू और अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों के लिए उड़ानें भरीं। इसका मतलब है कि साप्ताहिक उड़ानें 5,600 से ज्यादा थीं। लेकिन विमानन विश्लेषण कंपनी सिरियम द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, इस नवंबर में साप्ताहिक उड़ानें घटकर 4,823 रह गई हैं।

मार्केट शेयर गिरा जब एयर इंडिया (Air India) ने अपना महत्वाकांक्षी विहान.एआई परिवर्तनकारी कार्यक्रम शुरू किया, तो उसका लक्ष्य 5 वर्षों के भीतर एक समूह के रूप में 30% बाजार हिस्सेदारी हासिल करना था। बाजार की स्थितियों और विकास की गति का मतलब था कि समूह कुछ ही महीनों में इस लक्ष्य के करीब पहुँच गया।